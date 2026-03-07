Incautan escandalosa millonada de dinero en efectivo que podría tener nexos con delitos electorales

Las autoridades colombianas han intensificado los operativos de control antes de las elecciones de este domingo 8 de marzo, logrando la incautación de $3.365 millones en dinero no justificado durante lo que va del año 2026.

RELACIONADO 185 municipios enfrentan riesgo de fraude electoral y violencia para las elecciones del 8 de marzo

En total, se han ejecutado 26 casos similares que resultaron en 36 capturas a nivel nacional.

Bogotá encabeza las cifras con $631 millones incautados, seguida por regiones como Montería y Sincelejo, donde en cada una se superaron los $200 millones. En Puerto Triunfo, Antioquia, las autoridades interceptaron $243 millones.

Operativo en Valle del Cauca permitió incautar cerca de $350 millones

En los últimos días, en Valle del Cauca, se incautaron $344 millones en los principales corredores viales de la región.

La operación más significativa ocurrió en la vía que conduce del corregimiento de El Bolo, en Palmira, donde tres personas fueron capturadas transportando $184 millones.

Entre los detenidos se encuentra uno de los principales cabecillas del Estado Mayor Central de las Farc que delinquen en el departamento de Huila.

Según las autoridades, alias El Negro Duma sería integrante del Grupo Armado Organizado de Arquitectura Residual del Estado Mayor Central del bloque Jorge Suárez Diseño y actuaría como cabecilla de comisión del Frente Rodrigo Cadete en Huila.

RELACIONADO Fiscalía moviliza 750 servidores en Bogotá para investigar posibles delitos en elecciones

La millonaria cifra de dinero en efectivo iba hacia Pereira

Las autoridades indicaron que estas personas estarían transportando el dinero hacia Pereira. Junto con el efectivo, se incautaron ocho teléfonos celulares que los capturados ocultaban entre sus pertenencias.

Al no poder justificar la procedencia de los dineros, los capturados serán investigados por la Fiscalía para determinar si se estaría fraguando un delito electoral.

En total, cinco personas han sido capturadas esta semana por el delito de transporte ilegal de dinero en los principales corredores viales del departamento de Valle.

Para garantizar la seguridad durante la jornada electoral, las autoridades anunciaron el despliegue de 12.000 efectivos de la fuerza pública.