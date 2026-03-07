185 municipios enfrentan riesgo de fraude electoral y violencia para las elecciones del 8 de marzo

Las elecciones del 8 de marzo llegan con un panorama de seguridad desafiante donde se cuestionan las garantías democráticas para los candidatos y sus familias en hechos que podrían calificarse como violencia política.

Amenazas, atentados, secuestros y asesinatos han sido parte de las campañas de algunos aspirantes al Congreso y miembros de las consultas interpartidistas.

De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, el número de municipios en riesgo consolidado por factores de posible fraude y violencia aumentó de 170 a 185, consolidando un escenario complejo para el ejercicio electoral en varias regiones del país.

¿Hubo garantías en las campañas electorales?

Franklin Portilla, candidato al Senado por Salvación Nacional, explicó que “los grupos armados al margen de la ley hoy están totalmente empoderados y se están tomando los territorios. Claramente, en los territorios están contactando a las personas a votar por un único candidato por un único partido".

La situación es muy grave en el departamento de Cauca, uno de los territorios más golpeados por la violencia.

Juan José Salamanca, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, de esa región habló de panorama de violencia al que se enfrentan:

Un departamento con más de 300 hechos atribuidos al terrorismo con amenazas a candidatos, con bloqueos permanentes, no existen garantías para personas como nosotros.

Agregó, además, que, de 42 municipios en Cauca, solo pueden recorrer entre 7 y 10, por razones de seguridad.

Por su parte, Sandra Nosa, candidata a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, señaló que, aunque en la capital no se viven situaciones tan extremas, existen otras formas de violencia política.

"Encontramos bandas organizadas territoriales que afectan, pero adicional encontramos hoy que no hay garantías cuando quieren coaccionar la forma de votar, cuando salen a comprar el voto, eso es violencia política”.

RELACIONADO Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para elecciones del Congreso

¿Por qué no hubo cumplimiento en el reporte de ‘cuentas claras’?

Un aspecto preocupante adicional es el bajo reporte de cuentas claras ante el Consejo Nacional Electoral. Solo el 25% de los candidatos habría cumplido con esta obligación de transparencia, reportando sus ingresos y gastos de campaña al aplicativo oficial.

Los tres candidatos coincidieron en la necesidad de un control institucional más firme.

Salamanca destacó que su campaña ha sido completamente austera y juiciosa con el reporte de cuentas, mientras que Nossa resaltó que el Pacto Histórico debe ser ejemplo del manejo de esas cuentas claras.