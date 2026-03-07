CANAL RCN
Deportes

Jarlan Barrera tuvo debut soñado con Cartagena: vea su golazo y asistencia

Jarlan Barrera debutó con el Real Cartagena y tuvo una participación soñada en su primer juego.

Jarlan Barrera
Foto: @RealCartagena

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
05:54 p. m.
El experimentado mediocampista Jarlan Barrera vivió una jornada especial al disputar su primer partido oficial con Real Cartagena. El talentoso volante debutó con protagonismo en la contundente victoria 4-0 frente a Orsomarso, en un compromiso en el que no solo mostró su calidad en la creación de juego, sino que también aportó directamente en el marcador.

El conjunto cartagenero se hizo fuerte en condición de local y dominó el partido desde los primeros minutos. Con una propuesta ofensiva clara y el respaldo de su público, el equipo caribeño logró imponer condiciones frente a su rival, aprovechando los espacios y la experiencia de varios de sus jugadores más reconocidos.

En ese contexto, el debut de Barrera se convirtió en uno de los aspectos más destacados del encuentro. El mediocampista, recordado por su paso por clubes como Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, mostró personalidad en la mitad del campo y rápidamente se conectó con sus compañeros para liderar varias de las acciones ofensivas del equipo.

Una asistencia que abrió el camino

Uno de los momentos más destacados del partido llegó en el minuto 66. En una jugada elaborada por el conjunto local, Jarlan Barrera recibió el balón con espacio en zona ofensiva y, con gran visión de juego, habilitó al delantero Freddy Montero.

El atacante, también con amplia trayectoria en el fútbol colombiano e internacional, aprovechó la asistencia para definir con precisión y aumentar la ventaja del equipo cartagenero. La conexión entre ambos futbolistas experimentados evidenció el peso que puede tener la jerarquía dentro de la plantilla del equipo.

La anotación consolidó el dominio de Real Cartagena, que ya manejaba el ritmo del partido y encontraba espacios ante un rival que no lograba reaccionar ante la presión ofensiva del conjunto local.

El gol que selló una noche perfecta

Cuando el compromiso se acercaba a su final, Barrera volvió a ser protagonista. Sobre el minuto 84, el mediocampista recibió un pase que lo dejó mano a mano frente al arquero rival. Con tranquilidad y técnica, el volante definió de manera cruzada para enviar el balón al fondo de la red y decretar el 4-0 definitivo.

El gol no solo confirmó la goleada de Real Cartagena, sino que también coronó un debut soñado para el mediocampista. Con una asistencia y una anotación, Barrera dejó claro que puede convertirse en una pieza clave dentro del esquema del equipo.

La actuación del volante generó ilusión entre los aficionados del club, que esperan que su experiencia y talento sean determinantes para los objetivos deportivos del equipo a lo largo de la temporada. Con este inicio prometedor, el debut de Jarlan Barrera quedó marcado como uno de los momentos más destacados de la jornada.

