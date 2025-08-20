Cayó el extraditable invisible de Urabá: es requerido por EE. UU por conspiración para fabricar y distribuir cocaína

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la DEA, fue capturado en Apartadó, Antioquia, Óscar David Galindo, alias Óscar, considerado uno de los extraditables más buscados en la región del Urabá.

El hombre es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, el capturado tenía un historial criminal de más de 14 años, en los que operaba bajo un modelo de tercerización al servicio del Clan del Golfo.

Su rol principal era coordinar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Las investigaciones revelan que alias Óscar dirigía el envío de hasta dos toneladas mensuales de droga, que salían desde el Urabá antioqueño y la costa del Golfo de Morrosquillo, en Córdoba, con destino final a México y, posteriormente, a Estados Unidos.

El oficial, a través de su cuenta oficial en X, destacó que la captura se enmarca en la ofensiva contra el multicrimen y el narcotráfico, y recordó que en lo corrido de este año la Policía Nacional ha logrado 158 capturas con fines de extradición.

