CANAL RCN
Colombia

Cayó el extraditable invisible de Urabá: es requerido por EE. UU por conspiración para fabricar y distribuir cocaína

Alias Óscar tenía como rol principal coordinar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Foto: @DirectorPolicia

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la DEA, fue capturado en Apartadó, Antioquia, Óscar David Galindo, alias Óscar, considerado uno de los extraditables más buscados en la región del Urabá.

El hombre es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

De acuerdo con el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, el capturado tenía un historial criminal de más de 14 años, en los que operaba bajo un modelo de tercerización al servicio del Clan del Golfo.

Su rol principal era coordinar el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

“¡𝐂𝐀𝐘𝐎́ 𝐄𝐋 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐀𝐃𝐈𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐈𝐍𝐕𝐈𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐔𝐑𝐀𝐁𝐀́! En Apartadó (Antioquia), en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @DEAHQ, capturó a Óscar David Galindo, alias ‘Óscar’, requerido en extradición por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos), por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína”, indicó Triana en X.

Las investigaciones revelan que alias Óscar dirigía el envío de hasta dos toneladas mensuales de droga, que salían desde el Urabá antioqueño y la costa del Golfo de Morrosquillo, en Córdoba, con destino final a México y, posteriormente, a Estados Unidos.

El oficial, a través de su cuenta oficial en X, destacó que la captura se enmarca en la ofensiva contra el multicrimen y el narcotráfico, y recordó que en lo corrido de este año la Policía Nacional ha logrado 158 capturas con fines de extradición.

"Alias Óscar, con 14 años de historial criminal, delinquía en la región del Urabá bajo el modelo de outsourcing con el ‘Clan del Golfo’. Así mismo, coordinaba el tráfico de hasta dos toneladas mensuales de cocaína, que eran enviadas desde Urabá y la zona costera del Golfo de Morrosquillo (Córdoba) hacia México, con destino final Estados Unidos”, añadió el director.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Feminicidio

Capturan al presunto responsable de un feminicidio en Granada, Meta

Fiscalía General de la Nación

Juez reanudó concurso de méritos de la Fiscalía tras suspensión provisional

Atlántico

Los cogieron en flagrancia y ahora irán a la cárcel: cayeron dos extorsionistas en Soledad

Otras Noticias

Enfermedades

Siete hábitos que te podrían hacer menos inteligente, según neurocientíficos

El desarrollo cognitivo de las personas podría verse impactado negativamente al realizar algunas actividades.

James Rodríguez

¿Continuará con León? James Rodríguez habló claro sobre su futuro y renovación

James Rodríguez rompió el silencio y habló sobre su renovación con León. ¿Continuará con el club mexicano?

Guatemala

Guatemala concede permiso a 161 mexicanos que huyeron de la violencia

Aplicaciones

Aplicaciones móviles que le permiten identificar billetes falsos en segundos

Animales

Avistan ciervos con protuberancias similares a las de un tumor: ¿cuáles son las causas?