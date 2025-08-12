CANAL RCN
Colombia Video

Así operaba el presunto abusador serial de Usme: robaba y agredía a sus víctimas

La Policía y la Fiscalía capturaron al presunto agresor, conocido como “El Zarco”.

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
07:05 p. m.
Se trata de al menos siete víctimas de un hombre acusado de ser un peligroso abusador serial en Bogotá.

Así operaba el presunto abusador serial

El caso involucra a un joven de 29 años que habría cometido varios delitos en la localidad de Usme. Todo inició cuando una de las víctimas relató que estaba con una compañera cuando un hombre se les acercó para pedirles un cigarrillo.

Posteriormente, el individuo las abordó, las intimidó con un arma y las obligó a caminar.

Hasta que llegamos a una parte muy oscura, ahí nos hace meternos y decirnos que quitáramos las prendas, con mucho miedo, y empieza a violarnos, comentó la víctima.

¿Qué pasó después del hecho?

Tras el ataque, comenzó otra batalla: la de denunciar y revivir cada detalle de lo ocurrido.

El proceso ha sido duro, no se olvida muchachas, uno aprende a vivir con ese dolor, y he tenido que ser fuerte de mente y corazón para poder avanzar, narró víctima.

Después de once meses de investigación y gracias a los testimonios de al menos siete mujeres, la Policía y la Fiscalía capturaron al presunto agresor, conocido como “El Zarco”, un hombre de 29 años que, según las autoridades, atacaba a jóvenes entre los 16 y los 25 años.

Por ahora, el señalado se encuentra tras las rejas y enfrenta cargos por acceso carnal violento, hurto y porte ilegal de armas.

