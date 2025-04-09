30 sicarios, feminicidas y abusadores fueron capturados en Bogotá: ¿quiénes son y qué hicieron?

Debido al panorama crítico en materia de seguridad que se vive en Bogotá, la Policía desplegó operativos en los que ya capturaron a 30 personas vinculadas a crímenes de alto impacto.

En su mayoría, se priorizaron a los responsables de asesinatos, agresiones sexuales y ataques derivados de la intolerancia social.

¿Quiénes son los capturados y qué hicieron?

Entre los detenidos sobresale alias Cocheche, presunto responsable de dos homicidios perpetrados en 2024 en el norte de Bogotá.

Otro de los casos que causó repudio fue la detención de un hombre de 41 años que abusó sexualmente y posteriormente asesinó a su expareja sentimental en un motel de Engativá.

Tras cometer el crimen, permaneció escondido durante un mes en el sector del Codito, hasta que finalmente fue localizado por las autoridades.

Hay menores dentro de los capturados

En medio de estas capturas también hay menores de edad señalados de homicidios. El 26 de febrero de 2025, en el barrio Piamonte de Bosa, un adolescente atacó con un arma cortopunzante a otro joven durante una riña por una gorra, ocasionándole la muerte.

De igual manera, un joven de 17 años fue judicializado luego de agredir a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca que le causaron la muerte.

En Suba, en el barrio Gaitana, otro joven fue detenido después de atacar con arma cortopunzante al compañero sentimental de su madre, en medio de una discusión que terminó en tragedia.

En total, durante los meses de julio y agosto, las autoridades capturaron a más de 96 personas vinculadas con delitos contra la vida e integridad de los ciudadanos.