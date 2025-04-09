CANAL RCN
Colombia Video

30 sicarios, feminicidas y abusadores fueron capturados en Bogotá: ¿quiénes son y qué hicieron?

Hay delincuentes buscados por crímenes en 2024 y jóvenes implicados en hechos de intolerancia.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Debido al panorama crítico en materia de seguridad que se vive en Bogotá, la Policía desplegó operativos en los que ya capturaron a 30 personas vinculadas a crímenes de alto impacto.

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos
RELACIONADO

Revelan USB con pruebas clave del atentado contra Miguel Uribe: fotos, dinero y audios explosivos

En su mayoría, se priorizaron a los responsables de asesinatos, agresiones sexuales y ataques derivados de la intolerancia social.

¿Quiénes son los capturados y qué hicieron?

Entre los detenidos sobresale alias Cocheche, presunto responsable de dos homicidios perpetrados en 2024 en el norte de Bogotá.

Otro de los casos que causó repudio fue la detención de un hombre de 41 años que abusó sexualmente y posteriormente asesinó a su expareja sentimental en un motel de Engativá.

Tras cometer el crimen, permaneció escondido durante un mes en el sector del Codito, hasta que finalmente fue localizado por las autoridades.

Hay menores dentro de los capturados

En medio de estas capturas también hay menores de edad señalados de homicidios. El 26 de febrero de 2025, en el barrio Piamonte de Bosa, un adolescente atacó con un arma cortopunzante a otro joven durante una riña por una gorra, ocasionándole la muerte.

¿Debajo de un colchón?: así se escondieron los cabecillas detrás del magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

¿Debajo de un colchón?: así se escondieron los cabecillas detrás del magnicidio de Miguel Uribe

De igual manera, un joven de 17 años fue judicializado luego de agredir a su pareja sentimental con 22 heridas de arma blanca que le causaron la muerte.

En Suba, en el barrio Gaitana, otro joven fue detenido después de atacar con arma cortopunzante al compañero sentimental de su madre, en medio de una discusión que terminó en tragedia.

En total, durante los meses de julio y agosto, las autoridades capturaron a más de 96 personas vinculadas con delitos contra la vida e integridad de los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corte Constitucional

¿La elección de Carlos Camargo como magistrado fue una derrota para el Gobierno Petro?

Abuso sexual

¿Por qué dejaron libres a dos abusadores de menores en Medellín?: Esta fue la razón

Putumayo

Uniformados a los que rociaron gasolina y prendieron fuego en Putumayo tienen quemaduras en el 75% y 30% del cuerpo

Otras Noticias

Italia

Murió el famoso diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

La empresa dio la noticia. El diseñador era sinónimo de estilo y elegancia.

Redes sociales

Yeferson Cossio genera preocupación por su estado de salud: ¿qué ocurrió?

El creador de contenido se tomó sus redes sociales para alertar sobre su estado de salud en su viaje más reciente.

Ministerio de Educación

Radical cambio que tendrán los profesores en Colombia para obtener ascensos y mejor salario

Atlético Nacional

En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser vandalizado en Armenia

Enfermedades

Bacterias de la boca podrían estar detrás de ataques cardíacos, revela nuevo estudio