Hay indignación en Medellín porque dos presuntos abusadores de menores quedaron en libertad. Habían sido capturados hace pocos días luego de un encuentro sexual.

La captura de estos hombres se llevó a cabo el pasado domingo 31 de agosto. Las autoridades revelaron que uno es colombo-estadounidense y el otro colombiano.

Hombres fueron capturados luego de denunciar un supuesto robo

Ellos llegaron a Laureles y contactaron por redes sociales a dos adolescentes, de 14 y 17 años, con el propósito de tener relaciones sexuales a cambio de 500 mil pesos para cada una.

Luego del encuentro, estos hombres no les pagaron a las jóvenes, por lo que ellas presuntamente les robaron tres celulares y tres tarjetas de crédito.

Acto seguido, los adultos denunciaron el hurto y cuando las autoridades requirieron a las menores, ellas aseguraron que ellos las abusaron sexualmente.

Fue así como el caso tuvo un giro y los hombres fueron capturados. Con respecto a las adolescentes, ellas fueron aprehendidas.

Sin embargo, días después ocurrió un hecho que causó indignación. Los sujetos quedaron en libertad por decisión de un juez de control de garantías, quien consideró que no hubo flagrancia en la conducta.

“No estoy de acuerdo y me indigna (…) Estos tipos son un peligro para sociedad, para nuestros niños y niñas. Me duele, no solo como alcalde, sino como padre de familia. Esta lucha tiene que ser a fondo”, declaró el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

No puede ser que queden en libertad los explotadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Cómo denunciar un caso de abuso de menores?

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) dispone de la línea 141 para denunciar posibles casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas.

Luego de que la persona presente el caso, un equipo de psicólogos, abogados, trabajadores sociales y especialistas tomarán las respectivas acciones en torno a la orientación.

Además, se realizará la respectiva comunicación con las autoridades para, en caso de requerirlo, rescatar al menor y ponerlo en un lugar seguro; así como capturar a los que puedan ser responsables.