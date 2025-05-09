Nuevo cierre en la carrera 68 de Bogotá por obras del Metro: tome nota de los desvíos

La Secretaría de Movilidad informó que se vendrá un nuevo cierre por la avenida 68, una de las carreteras concurridas de la capital.

Por causa de los avances que han tenido las obras del Metro, habrá cierre total (24 horas) en la conectante noroccidente de la carrera 68 con la avenida Primero de Mayo. De igual forma, un carril en sentido oriente – occidente sobre el puente de la avenida estará cerrado solamente en horario nocturno (11:30 p.m. – 4:00 a.m.).

Cierre de la conectante noroccidente de la carrera 68 con Primera de Mayo

Los cierres se pondrán en marcha desde este viernes 5 de septiembre y se espera volver a habilitar el paso dentro de seis meses.

Para aquellas personas que transitan por este sector, pueden continuar sus recorridos por los siguientes desvíos autorizados:

Desvíos autorizados para vehículos y cambios en el SITP

En sentido norte-sur: tomar la calle 20 sur al occidente y carrera 68H al sur, para luego conectar con el recorrido habitual.

En sentido oriente – occidente: para los usuarios que vayan en el horario nocturno, podrán seguir su camino por el carril que quedará habilitado. Es decir, no habrá cambios.

Ahora bien, los desvíos para el tránsito de vehículos de carga y transporte público son:

En sentido norte-sur: tomar la calle 8 sur al occidente, carrera 68C al sur, calle 9A al sur – occidente y carrera 69B al sur. Después podrán seguir su camino sin inconvenientes.

Por causa de los cierres, estarán afectadas las siguientes rutas del SITP: 120, 576, G522, H642, G503, G137, 367, G208, 634. Estas no llegarán a los paraderos 162A08, 162B08, 162C08 y 162D08. De igual forma, las rutas 576, G503, 367, G208, 634 no estarán en los paraderos 209A08 y 209C08.

A las personas que caminen por ahí, se les recomienda ir por los andenes y estar pendientes de la señalización. Además, es importante seguir las instrucciones que los funcionarios autorizados del Distrito realicen.