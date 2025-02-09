Obras en la Av. El Rincón con Boyacá dejarán sin agua hasta por dos días a los siguientes barrios de Bogotá

Para avanzar en las obras de la Av. El Rincón y la AV. Boyacá, que ya alcanzan un 95% de ejecución, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el desvío de una tubería matriz, con lo que tendrá que suspender el servicio hasta por dos días, en algunos barrios de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy.

De acuerdo con el subdirector general de Infraestructura del IDU, Mauricio Reina, “antes, la red pasaba por debajo de la vía, pero debido a la ampliación del perfil de la avenida El Rincón fue necesario renovarla y reubicarla en el costado norte de la avenida. Con este cambio, se garantiza un mejor servicio, mayor facilidad en el mantenimiento de la red y se evitan riesgos futuros en la infraestructura vial”.

La construcción de 346 metros lineales de red de agua potable en el sector y el proceso de reubicación de la línea matriz obedece a la normativa EAAB-ESP y, entendiendo que los trabajos se realizarán hasta por lapsos de 48 horas, entre el miércoles 3 de septiembre y el viernes 5 de septiembre, se estableció que:

“Dentro de la coordinación interinstitucional, el IDU instalará puntos estacionarios de agua en Suba y junto a la EAAB habilitará el servicio de carrotanques a los sectores que lo requieran después de las 6 horas del cierre, los cuales se podrán solicitar a través de la Acualínea 116”.

¿Por cuánto tiempo se realizarán los cortes de agua en las localidades afectadas?

En la localidad de Suba, se prevén cortes desde el miércoles 3 y por 48 horas en los barrios de: San Cayetano, Los Naranjos, Aures II, Villa Elisa, Lago de Suba, Aures, Potrerillo, Altos de Chozica, El Rincón, Niza Suba, Tibabuyes Occidental, San Carlos de Suba, El Rincón Norte, La Chucua, Santa Cecilia, Club de Los Lagartos, Salitre Suba, Sabana de Tibabuyes, Lombardía, Campanella, El Pino, Tibabuyes Universal, Bilbao, Santa Teresa de Suba, Tuna, Rincón de Santa Inés, Bosques de San Jorge, El Poa, Rincón de Suba, Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes Norte, Berlín, San Pedro, Tuna Baja, Las Mercedes Suba, Pinos de Lombardía, Las Flores, Puerta del Sol, Costa Azul, Ciudad Hunza, Las Mercedes I, Tibabuyes, Villa Hermosa, La Gaitana, La Gaitana Oriental, Villa María, Tibabuyes, Tuna Rural, Toscana, Lisboa, Lech Walesa, Ttes. de Colombia, Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Santa Rita de Suba, La Carolina de Suba, Almirante Colón.

En las localidades de Engativá y Fontibón se prevén cortes desde el miércoles 3 y por 24 horas en los barrios de: Luis Carlos Galán, Sabana del Dorado, Bosque Popular, Normandía, La Cabaña, Aeropuerto El Dorado, Centro Engativá II, Quirigua, Primavera, La Estradita, La Riviera, Los Cerezos, Garcés Navas Oriental, Bochica, Las Ferias, Ciudadela Colsubsidio, Quirigua Oriental, Marandú, El Madrigal, Villa Gladys, San José de Fontibón, Palo Blanco, El Real, Metrópolis, El Cortijo, Bolivia, Pueblo Viejo, El Cedro, San Antonio Urbano, La Estrada, El Encanto, La Serena, El Dorado, Álamos, Villa Sagrario, Bonanza, Florencia, Villa Amalia, El Laurel, Villa Luz, Engativá El Dorado, Engativá Zona Urbana, Garcés Navas Sur, Los Álamos, Las Ferias Occidental, Boyacá, Santa Cecilia, Ferrocaja Fontibón, La Faena, Santa Mónica, La Soledad Norte, Puerta de Teja, San Ignacio, San Joaquín, Normandía Occidental, Villas de Granada, Garcés Navas, El Pantano, Villas de Granada I, Autopista Medellín, La Granja, El Muelle, Villa del Mar, El Cedro, Bolivia Oriental, Los Álamos, Los Ángeles, Ciudad Bachué I Etapa, París Gaitán, París, Bolivia, Florida Blanca, Santa Rosa, Gran Granada, Bochica II, Ciudad Bachué, Villas de Alcalá, Tabora, Santa Helenita, Julio Flórez, Santa María, El Gaco, Las Navetas, San Antonio Engativá, Jardín Botánico, El Dorado Industrial, El Minuto de Dios, Bellavista Occidental y Punto de Suministro Zona Industrial de Cota (Aguas de la Sabana).

En la localidad de Kennedy se prevén cortes desde el jueves 4 y por 24 horas en los barrios de: El Rubí, Dindalito, Villa Alsacia II, Las Acacias Rural, Pastrana, Catalina II, El Tintal IV, Tintalá, Osorio III, Vergel Occidental, Ciudad Kennedy, Gran Britalia I, Ciudad Kennedy Central, El Tintal III, La Pampa, Galán, Ciudad Kennedy Occidental, Villa Nelly III Sector, El Jazmín, El Vergel Oriental, Jorge Uribe Botero, Ciudad Kennedy Oriental, Nuevo Techo, Visión de Oriente, Los Almendros, El Jazmín, Valladolid, Ciudad Kennedy Sur, Gran Britalia, Calandaima, El Paraíso, El Carmelo, Casa Blanca Sur, Chucua de la Vaca III, Techo, Chucua de la Vaca II, Casablanca, Jacqueline, Mandalay, Ciudad de Cali, Castilla, Chucua de la Vaca I, Roma, Catalina, Vereda El Tintal Rural, Vereda El Tintal Urbano, Osorio II, Ciudad Techo II, El Paraíso Bosa, Campo Hermoso, Tairona, Timiza A, Provivienda Occidental, Patio Bonito, Bavaria, Pío XII, María Paz, La Paz Bosa, Timiza, Class, Dindalito, Dintalito, Tocarema, Timiza B, Saucedal, Llano Grande, Timiza C, La Magdalena, Corabastos, Tintalito, La Cecilia, Las Acacias, El Danubio Azul, Patio Bonito II, Ciudad Kennedy Norte, La Campiña, Patio Bonito III, Galán Rural, Provivienda Occidental, Las Dos Avenidas.