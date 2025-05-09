¿Cuándo llega el primer tren del Metro a Bogotá?

Lo que desde hace décadas pareció ser un sueño lejano, hoy se está convirtiendo en realidad para Bogotá. El Metro está más cerca que nunca.

A finales de junio, la Línea 1 del Metro llegó al 57.57% de avance general. Tendrá una longitud de 24 kilómetros conformados con 30 estaciones. La idea es beneficiar a casi tres millones de habitantes y facilitar la movilidad de Bosa con Chapinero.

Primer tren llegó al puerto de Cartagena

Hace poco, se dio un importante anuncio. A inicios de agosto, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que el primer tren ya había salido del puerto Qingdao en China con destino a suelo nacional.

La llegada fue un mes después, el 2 de septiembre. Durante 30 días, el tren viajó en barco hasta llegar a Cartagena. El evento en la capital de Bolívar fue apoteósico y simbólico.

Estos trenes tendrán una velocidad de 42.5 kilómetros por hora en promedio, contarán con 252 sillas (36 para personas con prioridad), entre otras características. Galán destacó los avances de las obras y espera que con la llegada de 2026, se supere el 70% en la Línea 1.

Primer tren llegará a Bogotá a finales de la próxima semana

Tras el arribo del primer tren, crece la expectativa por saber cuándo llegará a Bogotá. Pues bien, tras el respectivo protocolo de desembalaje en Cartagena, se pusieron manos a la obra para adecuarlo en su viaje hacia el centro del país.

El tren fue envuelto con cuatro capas de materiales: una de felpa, dos de plástico con protección para los rayos UV y la lluvia; y una malla naranja. El recorrido será largo y se espera que esté en Bogotá a finales de la próxima semana.

Cuando este tren y el resto estén en la capital, se pondrán en marcha las pruebas de recorrido en el Patio Taller de Bosa. El ansiado momento será marzo de 2028, cuando finalmente comience la operación comercial.