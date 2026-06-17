Prográmese: los cerros orientales y la ciclovía estarán cerrados el próximo fin de semana en Bogotá

Colombia se está preparando para la segunda vuelta presidencial con la que se definirá el nombre del mandatario de los próximos cuatro años.

Por esto, la Alcaldía de Bogotá ya reveló algunos de los cambios que se realizarán en la ciudad durante el próximo fin de semana con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de la jornada electoral.

¿Habrá senderismo este fin de semana en Bogotá?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el fin de semana del 20 y 21 de junio estarán suspendidos los senderos de los cerros orientales de la capital. Esto a raíz de que las unidades policiales se dispondrán a los procesos de aislamiento y desarrollo de la jornada de elecciones de la segunda vuelta presidencial.

La operación retomará su normalidad a partir del martes 23 de junio por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía interesada a programar su visita por medio de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o en la página web del Acueducto.

Recomendaciones para programar visitas a los cerros orientales

Dicha aplicación habilitará los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés. Así mismo, una vez que los cupos diarios habilitados se agoten se cerrará la posibilidad del agendamiento para la fecha deseada por lo que se recomienda consultar con anticipación para reservar.

En caso de no poder asistir se invita a los ciudadanos a cancelar la reserva para darle la oportunidad a otra persona de poder tomar el lugar correspondiente. Finalmente, se recordó a la comunidad no asistir ni transitar en horarios o jornadas fuera de la operación disponible.

Cierres en la ciclovía para el domingo 21 de junio

La Alcaldía de Bogotá también informó sobre el cierre de la totalidad de los 141,46 kilómetros que conforman la ciclovía de la capital. Este cambio se realiza con el propósito de facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad relacionadas con el desarrollo del proceso electoral.

Este espacio retomará su operación el próximo domingo 28 y lunes festivo 29 de junio. Se invita a la comunidad a verificar con antelación el puesto de votación.