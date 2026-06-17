Por una gorra valorada en $350.000 asesinaron a joven deportista en Bogotá

La muerte de Manuel Santiago Palacios Rueda, un estudiante y deportista de 16 años, ha generado conmoción en Bogotá. Según relató su familia a Alerta Bogotá, el adolescente habría sido atacado con arma blanca cuando salía de clases en la localidad de Suba,

Los hechos se presentaron en medio de un presunto hurto de una gorra de colección valorada en aproximadamente $350.000, lo cual terminó con la fatídica noticia de su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe del asesinato del joven deportista en Suba?

De acuerdo con el testimonio de su madre,Yisela Rueda, los hechos ocurrieron sobre las 11:30 de la mañana del 11 de junio. El joven fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente al Hospital de Suba, donde falleció horas después. "A las 2:30 me informan que él falleció porque perdió mucha sangre", afirmó.

La mujer señaló que, según las verificaciones realizadas por investigadores y las cámaras de seguridad revisadas, dos personas presuntamente habrían esperado la salida del estudiante. "Cuando él sale, es abordado ahí enfrente del colegio, lo apuñalan y le quitan la gorra", sostuvo.

¿Qué avances hay en la investigación por la muerte del joven de 16 años?

La familia indicó que funcionarios del CTI realizaron labores de verificación y revisión de videos en el sector. Según la madre, a Manuel Santiago no le habrían robado otras pertenencias como el celular o las llaves y al parecer intentó evitar el hurto. "Él forcejeó porque no se quería dejar robar la gorra", manifestó.

Sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha recibido información concreta sobre capturas o la identificación de todos los presuntos responsables. Por ello, pidió avances en el proceso judicial. "No quiero dejar impune la muerte de mi hijo", expresó.

Manuel Santiago cursaba noveno grado y era un apasionado del BMX. Su familia recordó que uno de sus principales sueños era crear una empresa dedicada a la venta de repuestos para este deporte, actividad que practicaba varias veces por semana en el parque Fontanar del Río.