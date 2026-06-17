Una obra en Soacha entra en fase decisiva: así impactará la movilidad en la Autopista Sur

La extensión de Transmilenio en Soacha alcanzó un avance general del 74,1%, de acuerdo con el más reciente balance de la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto entró en una nueva etapa con los avances registrados en la construcción del paso deprimido del sector 3M, una de las obras que hacen parte de las fases II y III de la extensión de la Troncal NQS.

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La obra alcanzó recientemente un nuevo hito con la fundición de la placa superior del primer módulo de la estructura. El paso deprimido se construye en la intersección de la Autopista Sur con la Diagonal Novena, en un punto estratégico para la movilidad del municipio.

Según la información entregada por la administración departamental, esta infraestructura permitirá eliminar uno de los cruces semaforizados más importantes de la Autopista Sur. Además, facilitará la conexión entre distintos sectores de Soacha y mejorará la comunicación vial entre las comunas 2 y 6.

¿Qué beneficios tendrá el paso deprimido del sector 3M en Soacha?

Una vez entre en funcionamiento, el paso deprimido permitirá el tránsito continuo de vehículos por debajo de la Autopista Sur para quienes necesiten cruzar de oriente a occidente. Con ello se busca reducir tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y facilitar los recorridos diarios de miles de personas que se movilizan entre Bogotá, Soacha y municipios del sur de Cundinamarca.

La obra también contempla la construcción de dos glorietas que complementarán las conexiones con la Autopista Sur. Estas intervenciones están orientadas a fortalecer tanto la movilidad local como la regional en uno de los corredores con mayor flujo vehicular.

¿Qué obras incluye la extensión de la Troncal NQS hacia Soacha?

Dentro de los trabajos previstos se encuentra la construcción de 156 pilotes de 25 metros de profundidad, dos muros de contención y una estructura de aproximadamente 21,8 metros de ancho que atravesará completamente el corredor vial.

Actualmente se adelanta la culminación del primero de los tres módulos proyectados para el paso deprimido. La metodología constructiva implementada ha permitido mantener la operación de la Autopista Sur mientras avanzan las obras, reduciendo las afectaciones para los usuarios que transitan diariamente por este corredor.

Con un avance del 74,1 %, las fases II y III de la extensión de la Troncal NQS continúan consolidándose como una de las principales intervenciones de infraestructura de transporte que se desarrollan actualmente en la región.