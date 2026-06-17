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Terror en Bogotá: hallan una cabeza humana junto a un árbol, en plena vía pública

Las autoridades trabajan en establecer la identidad de la víctima encontrada en el barrio Tierra Buena, localidad de Kennedy.

Terror en Bogotá: hallan una cabeza humana junto a un árbol en plena vía pública
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

junio 17 de 2026
02:58 p. m.
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En las últimas horas, un macabro hallazgo conmocionó al barrio Tierra Buena, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, donde fue encontrada una cabeza humana junto a un árbol en la intersección de la calle 37 sur con carrera 97F.

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Una pareja que transitaba por el sector vio la cabeza humana recostada contra un árbol. Las versiones preliminares señalan que presentaba evidentes signos de violencia.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos, así como la identidad de la víctima, a través de los respectivos estudios post mortem.

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¿Qué podría haber detrás del aterrador hallazgo de una cabeza humana?

Principalmente los equipos de patología y criminalística que trabajan en el caso tratan de establecer la identidad del occiso mediante análisis forenses.

Asimismo, buscan determinar si existen cámaras de seguridad en los alrededores que puedan aportar información sobre los responsables del crimen.

Inicialmente, el tipo de hecho apunta a que podría tratarse de una venganza, razón por la que realizan labores de inteligencia para verificar la hipótesis y establecer posibles conexiones con actividades criminales en la zona.

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Tras el hallazgo de los vecinos, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron al lugar para acordonar el área y confirmar la naturaleza del hallazgo.

Posteriormente, el caso fue remitido a los investigadores de criminalística de la Seccional de Investigación Criminal, quienes asumieron las labores de inspección técnica y recolección de evidencias.

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