CANAL RCN
Colombia Video

Nueva masacre: cinco hombres fueron asesinados en plena vía de Putumayo

El crimen ocurrió en la vía hacia Mocoa; autoridades hallaron motos sin placa y ya investigan quién está detrás del ataque.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el departamento de Putumayo una masacre dejó cinco personas muertas en circunstancias que aún son materia de investigación.

¿A cuántos años de cárcel condenarían a los hombres que mataron al responsable de la tragedia en el set?
RELACIONADO

¿A cuántos años de cárcel condenarían a los hombres que mataron al responsable de la tragedia en el set?

El hecho ha generado alarma, especialmente por el aumento de homicidios registrado en lo corrido del año.

Cinco hombres fueron asesinados en Putumayo

La masacre se registró en la vía que comunica a Villa Rosa con Mocoa, en el suroccidente de la capital departamental, hacia las nueve de la noche.

Según información preliminar, las víctimas serían cinco hombres, todos civiles, con edades entre los 25 y 35 años, quienes estaban radicados en Mocoa.

Tras conocerse lo ocurrido, la fuerza pública llegó al lugar y acordonó la zona, mientras unidades del CTI iniciaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de información para esclarecer el crimen.

¿Quiénes serían los responsables de la masacre de cinco hombres en Putumayo?

En la escena fueron encontradas tres motocicletas, dos de ellas sin placa, lo que ha llamado la atención de las autoridades dentro de las primeras líneas de investigación.

También se confirmó que una de las víctimas tenía antecedentes, aunque no se han entregado más detalles.

Estos son los mensajes con los que estafadores engañan y logran vaciar cuentas: audio reveló cómo operan
RELACIONADO

Estos son los mensajes con los que estafadores engañan y logran vaciar cuentas: audio reveló cómo operan

El gobernador del departamento, Jhon Molina, confirmó la información preliminar y lanzó un llamado urgente frente a la situación de seguridad:

En este momento, la información que se tiene es que son personas que están radicadas en Mocoa, son personas relativamente jóvenes, entre 25 y 35 años. Sin embargo, en este momento todavía está el CTI en el lugar de los hechos haciendo levantamiento y obviamente procesando toda la información sobre las personas que fueron asesinadas. Debe haber mayor compromiso en las regiones en materia de seguridad. No pueden dejar a los gobernantes solos.

Mientras avanzan las investigaciones, se desarrolla un consejo extraordinario de seguridad en el que las autoridades analizan medidas frente a este hecho.

Por ahora, no se ha establecido qué grupo estaría detrás de la masacre. Sin embargo, las autoridades advierten que en lo que va del año, el departamento de Putumayo registra un aumento del 45% en los homicidios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 22 de abril de 2026! Atención al reporte del Servicio Geológico

Gobierno Nacional

Angie Rodríguez se destapó e hizo graves denuncias contra Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

Abuso sexual

Cárcel para hombre por presunto intento de abuso a mujer embarazada: provocó aborto de la víctima

Otras Noticias

Enfermedades

Confirman quinto caso importado de sarampión y advierten riesgo de brote: ¿de dónde llegó?

Autoridades sanitarias intensifican vigilancia tras nuevo contagio detectado en una mujer.

La casa de los famosos

¿Se revelará la identidad del 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026? La respuesta fue contundente

Un seguidor de La Casa de los Famosos realizó la pregunta en '¿Qué hay pa' dañar?', del Canal RCN. ¿Qué le dijeron?

Salario mínimo

Exministro de Trabajo explicó qué dice la ley sobre un aumento de salario mínimo a mitad de año

Conmebol

Equipo grande del FPC fue sancionado fuertemente por Conmebol: esto ocurrió

Venezuela

Muere coronel del Ejército herido en operación de EE. UU. para capturar a Maduro