Nueva masacre: cinco hombres fueron asesinados en plena vía de Putumayo

En el departamento de Putumayo una masacre dejó cinco personas muertas en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hecho ha generado alarma, especialmente por el aumento de homicidios registrado en lo corrido del año.

Cinco hombres fueron asesinados en Putumayo

La masacre se registró en la vía que comunica a Villa Rosa con Mocoa, en el suroccidente de la capital departamental, hacia las nueve de la noche.

Según información preliminar, las víctimas serían cinco hombres, todos civiles, con edades entre los 25 y 35 años, quienes estaban radicados en Mocoa.

Tras conocerse lo ocurrido, la fuerza pública llegó al lugar y acordonó la zona, mientras unidades del CTI iniciaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de información para esclarecer el crimen.

¿Quiénes serían los responsables de la masacre de cinco hombres en Putumayo?

En la escena fueron encontradas tres motocicletas, dos de ellas sin placa, lo que ha llamado la atención de las autoridades dentro de las primeras líneas de investigación.

También se confirmó que una de las víctimas tenía antecedentes, aunque no se han entregado más detalles.

El gobernador del departamento, Jhon Molina, confirmó la información preliminar y lanzó un llamado urgente frente a la situación de seguridad:

En este momento, la información que se tiene es que son personas que están radicadas en Mocoa, son personas relativamente jóvenes, entre 25 y 35 años. Sin embargo, en este momento todavía está el CTI en el lugar de los hechos haciendo levantamiento y obviamente procesando toda la información sobre las personas que fueron asesinadas. Debe haber mayor compromiso en las regiones en materia de seguridad. No pueden dejar a los gobernantes solos.

Mientras avanzan las investigaciones, se desarrolla un consejo extraordinario de seguridad en el que las autoridades analizan medidas frente a este hecho.

Por ahora, no se ha establecido qué grupo estaría detrás de la masacre. Sin embargo, las autoridades advierten que en lo que va del año, el departamento de Putumayo registra un aumento del 45% en los homicidios.