Clienta de Andrés DC rompió el silencio y contó lo que pasó con la máquina de humo

Por medio de un mensaje en X, un usuario contó la compleja situación que vivió en Andrés DC el pasado viernes 5 de septiembre.

El hecho se presentó la noche. Javier Moreno contó que fue con unos amigos y sus esposas a esta sede de Andrés Carne de Res que queda en Bogotá. En la mesa del lado había dos personas extranjeras, de Canadá y España concretamente.

Andrés DC confirmó que la máquina falló

Pues bien, varias personas tuvieron quemaduras por la falla de una máquina de humo. Moreno contó que las lesiones se presentaron en el rostro, manos, pecho y espalda. Además, algunas personas experimentaron caídas en el pelo.

Andrés DC emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y contó que efectivamente la máquina presentó una falla técnica, lo cual desembocó en la dispersión de una sustancia abrasiva. En sus cifras, hubo nueve usuarios afectados.

Las personas fueron atendidas por su equipo médico y los profesionales de Emermédica. Además, se tomó la medida de suspender el uso de máquinas parecidas, esto hasta que no haya una revisión.

Clienta narró la complicada situación que se vivió

Andrea Rozo, una de las personas con quemaduras, habló en La FM sobre lo ocurrido. En primer lugar, contó que el hecho se presentó en el quinto piso.

Los presentes se percataron de que la máquina estaba generando más cantidad de humo que lo habitual, algo que les pareció extraño. Ellos le avisaron a los meseros y pidieron que la apagaran.

Sin embargo, la máquina continuó encendida. La situación se tornó más tensa cuando se escuchó un fuerte ruido, el cual desembocó en la salida de varias chispas, las cuales terminaron cayendo en los clientes. Rozo calificó la sensación como si se tratara de ácido.

“Las camisetas estaban llenas de agujeros porque era un ácido que rompió la ropa (…) Esta situación pudo haber sido mucho peor y fatal si se hubiera reventado esa máquina”, sostuvo. Además, contó que un médico atendió a los afectados y les suministró cremas. Las personas no descartan tomar acciones legales contra el establecimiento.