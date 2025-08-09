CANAL RCN
Colombia

Clienta de Andrés DC rompió el silencio y contó lo que pasó con la máquina de humo

El fallo de una máquina de humo hizo que varios clientes quedaran con quemaduras por las chispas.

Mujer contó qué pasó en Andrés DC.
Mujer contó qué pasó en Andrés DC. Foto: Andrés DC | Freepik.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
07:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por medio de un mensaje en X, un usuario contó la compleja situación que vivió en Andrés DC el pasado viernes 5 de septiembre.

Andrés DC se pronuncia tras incidente en donde hubo quemados y autoridades toman medidas
RELACIONADO

Andrés DC se pronuncia tras incidente en donde hubo quemados y autoridades toman medidas

El hecho se presentó la noche. Javier Moreno contó que fue con unos amigos y sus esposas a esta sede de Andrés Carne de Res que queda en Bogotá. En la mesa del lado había dos personas extranjeras, de Canadá y España concretamente.

Andrés DC confirmó que la máquina falló

Pues bien, varias personas tuvieron quemaduras por la falla de una máquina de humo. Moreno contó que las lesiones se presentaron en el rostro, manos, pecho y espalda. Además, algunas personas experimentaron caídas en el pelo.

Andrés DC emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y contó que efectivamente la máquina presentó una falla técnica, lo cual desembocó en la dispersión de una sustancia abrasiva. En sus cifras, hubo nueve usuarios afectados.

Las personas fueron atendidas por su equipo médico y los profesionales de Emermédica. Además, se tomó la medida de suspender el uso de máquinas parecidas, esto hasta que no haya una revisión.

Clienta narró la complicada situación que se vivió

Andrea Rozo, una de las personas con quemaduras, habló en La FM sobre lo ocurrido. En primer lugar, contó que el hecho se presentó en el quinto piso.

Los presentes se percataron de que la máquina estaba generando más cantidad de humo que lo habitual, algo que les pareció extraño. Ellos le avisaron a los meseros y pidieron que la apagaran.

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato
RELACIONADO

Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Sin embargo, la máquina continuó encendida. La situación se tornó más tensa cuando se escuchó un fuerte ruido, el cual desembocó en la salida de varias chispas, las cuales terminaron cayendo en los clientes. Rozo calificó la sensación como si se tratara de ácido.

“Las camisetas estaban llenas de agujeros porque era un ácido que rompió la ropa (…) Esta situación pudo haber sido mucho peor y fatal si se hubiera reventado esa máquina”, sostuvo. Además, contó que un médico atendió a los afectados y les suministró cremas. Las personas no descartan tomar acciones legales contra el establecimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Estación de Policía fue atacada con drones durante varias horas en cauca

Asesinatos en Colombia

Hallaron el cuerpo sin vida y baleado de un hombre en una zona rural de Concepción: esto se sabe

Vía al Llano

Esta es la razón por la que deslizamiento en la vía al Llano podría extender el cierre durante varios días

Otras Noticias

Pensiones

Llamado a preprensionados en Colombia con documento clave que deben tramitar para recibir jubilación

Conozca los trámites que deben realizar antes de recibir la jubilación.

Artistas

¿Ya sabía que pasaría? Isabella Ladera compartió detalles clave sobre el video íntimo filtrado

La modelo venezolana se pronunció en redes sociales en medio de la controversia por el video íntimo junto a Beéle que circula en redes sociales.

Migrantes

Así son las "brújulas improvisadas" que usan los migrantes ilegales para cruzar hacia Estados Unidos

Selección Colombia

¿Hay riesgo para el Mundial por las tarjetas amarillas acumuladas en la Selección Colombia?

Cuidado personal

Cómo bajar el colesterol a través de la dieta y el ejercicio, según la ciencia