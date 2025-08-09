Andrés DC se pronuncia tras incidente en donde hubo quemados y autoridades toman medidas

Andrés Carne de Res vuelve a estar en el ojo del huracán. Desde hace un año, hizo eco el caso de Laura Villamil, joven de 28 años que quedó quemada en un 90% cuando realizaba un espectáculo en la sede del restaurante que queda en Chía.

RELACIONADO Revelan de cuánto es la indemnización que recibirá Laura Villamil por grave accidente en Andrés Carne de Res

Con el paso de los meses, su recuperación fue compleja; pero pudo salir adelante y continuar con su vida.

Personas quedaron quemadas por fallo de una máquina

Hace pocas horas, se viralizó un nuevo caso, esta vez en Andrés DC, sede en Bogotá. Por medio de redes sociales, una persona denunció que el pasado viernes 5 de septiembre tuvo quemaduras por un espectáculo.

El usuario afirmó que estaba junto a otras personas (una era canadiense y otra española). Afirmó que tuvieron quemaduras de primer y segundo grado. Además, aseguró que una máquina de humo expulsó partículas que les causaron las lesiones en el rostro, manos, pecho y espalda; así como caída en el pelo y daños en la ropa.

Por medio de un comunicado, el restaurante se pronunció. En primer lugar, confirmó que la máquina de humo tuvo una “falla técnica inesperada”, causante de la dispersión de las partículas.

La administración sostuvo que los afectados fueron atendidos por el servicio médico y profesionales de Emermédica: “Ninguno requirió atención médica adicional. Se les ofreció acompañamiento hasta un centro hospitalario en caso de que lo consideraran necesario”. Asimismo, lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas.

Ministro del Trabajo se pronunció: “Es inadmisible”

Mintrabajo se pronunció.

A través de X, se pronunció el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. El jefe de cartera declaró: “Vuelve y juega (…) Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”.

Posteriormente, informó que dio la orden para que el ministerio lleve a cabo acciones de inspección, vigilancia y control. “La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, concluyó.