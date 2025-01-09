Don Jediondo pensó en quitarse la vida por las dificultades económicas de sus restaurantes: impactante relato

Don Jediondo, el reconocido comediante y empresario, se encuentra atravesando una difícil situación con sus restaurantes, los cuales tienen presencia en los principales centros comerciales del país y, además, en Estados Unidos.

Durante los últimos días, la Superintendencia de Sociedades determinó que los restaurantes Don Jediondo, Sopitas y Parrilla tienen que liquidarse debido a que, a pesar de que en el 2022 entraron en la ley de reorganización, no han podido cumplir con los compromisos económicos.

En consecuencia, Pedro González, más conocido como Don Jediondo, habló en La Luciérnaga, el programa de Caracol Radio al que pertenece, y reveló que ha sufrido depresión tras la crisis en la que se encuentra su empresa.

Además, en medio de su intervención, aseguró que hubo un momento en el que la tensión fue tanta que llegó a pensar en quitarse la vida.

Así fue como Don Jediondo confesó que pensó en quitarse la vida por la crisis de sus restaurantes

Don Jediondo, el comediante colombiano, explicó en La Luciérnaga qué es lo que está pasando con sus restaurantes e hizo énfasis en que lo que más le preocupa es que una gran cantidad de familias se queden sin empleo.

"Había que cumplir unos pagos, unos compromisos e, infortunadamente, por cuestiones del mismo mercado, no se fueron cumpliendo y ya hubo una sentencia de entrar en liquidación", inició afirmando Don Jediondo.

"A mí lo que más me duele es la familia y los acreedores y trabajadores, que llegamos a tener más de 400 y ahora había 208. En el 2012 ya venía con ataques de pánico y depresión, estuve dos años en el tratamiento, y un día tenía que ir a la Fundación Santa Fe, al octavo piso, y yo salí un momentico al balcón y algo me decía 'láncese ya', pero me aferré a la baranda", expresó Don Jediondo totalmente conmovido.

Esta ha sido la última reflexión de Don Jediondo en medio de la crisis de sus restaurantes

El pasado 31 de agosto, en sus redes sociales, Don Jediondo indicó que sus restaurantes aún siguen abiertos e invitó a las personas a colaborarle para que sus empleados puedan seguir recibiendo sus salarios.

"A secar las lágrimas y a seguir para adelante porque si nos quedamos llorando, las lágrimas podrían apagar el fogón. Muchas gracias por sus mensajes de solidaridad, Dios les pague", comenzó escribiendo Don Jediondo.

"Todos los puntos de venta están abiertos aún, apóyanos para que nuestras 183 familias sigas recibiendo su salario, prestaciones y salud. Todo el dinero que ingrese lo administra el Estado a través de la Superintendencia de Sociedades", añadió.