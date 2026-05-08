Asesinó a su bebé y a su esposa y fingió un accidente para encubrir el crimen en Bogotá

Un elaborado plan para encubrir un atroz doble crimen fue descubierto por la Fiscalía tras meses de investigación que demostraron que lo que inicialmente parecía un accidente de tránsito era en realidad un feminicidio y homicidio cuidadosamente orquestado.

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El acusado habría asesinado a una mujer y a su hijo de 10 meses, simulando posteriormente un siniestro vial en inmediaciones del Jardín Botánico de Bogotá.

El señalado asesino permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

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Detalles de cómo fue planificado y encubierto el crimen

El 12 de diciembre de 2025, se reportó un vehículo colisionado contra un árbol con una mujer y un bebé sin signos vitales en su interior, además de un hombre inconsciente.

La escena inicialmente sugería un trágico accidente, pero las investigaciones del CTI y del Instituto Nacional de Medicina Legal revelarían una realidad mucho más oscura.

Los análisis forenses fueron determinantes para desenmascarar el engaño. La mujer presentaba una herida causada con arma cortopunzante, mientras que el bebé tenía lesiones compatibles con un episodio de zarandeo ocurrido antes del supuesto accidente; lesiones que no correspondían a las propias de un siniestro vial.

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¿Cómo descubrieron el doble crimen disfrazado de accidente?

La reconstrucción de los hechos a través de videos de cámaras de seguridad, muestras biológicas y otros elementos materiales probatorios permitió a la Fiscalía establecer la secuencia completa del crimen.

El hoy acusado recogió a la mujer y posteriormente se dirigió al sector de Villa Luz para recoger al menor de edad. La evidencia indica que, una vez la madre advirtió que el niño había fallecido, se produjo una discusión y el procesado, presuntamente, la atacó con un arma cortopunzante.

Con el propósito de desviar la investigación, el procesado habría limpiado el vehículo, eliminado elementos comprometedores y provocado deliberadamente el choque del automotor contra un árbol. Tras el accidente, presuntamente acomodó el cuerpo de la mujer en el puesto del conductor para hacer creer que ella era quien conducía el vehículo.

La Fiscalía presentó acusación formal por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El trabajo conjunto de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá permitió reunir las pruebas necesarias para sostener los cargos contra el procesado.