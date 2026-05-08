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Procuraduría activó alerta para identificar y hacer seguimiento a casos de violencia política contra las mujeres

La medida permitirá hacer seguimiento, generar estadísticas y fortalecer las acciones de prevención.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Foto: Captura pantalla Procuraduría General

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
09:54 p. m.
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La Procuraduría General de la Nación anunció la implementación de una nueva directriz para fortalecer la atención de los casos relacionados con violencia contra las mujeres en la vida política.

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La medida busca garantizar un seguimiento más riguroso a las denuncias y facilitar la identificación de este tipo de conductas dentro de los procesos que adelanta el Ministerio Público.

La decisión se adoptó en cumplimiento de la Ley 2453 de 2025 y quedó establecida mediante la Directiva No. 004 de 2026, firmada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco.

¿Qué cambia con la nueva directriz de la Procuraduría?

La Procuraduría ordenó a todas las dependencias del Ministerio Público sistematizar y monitorear de forma prioritaria las denuncias relacionadas con hechos que puedan afectar el derecho de las mujeres a participar y ejercer representación en escenarios políticos.

Para ello, la entidad diseñó una ruta técnica estandarizada dentro de su Sistema de Información Misional (SIM), con el propósito de que estos casos puedan ser identificados de manera más rápida y reciban un seguimiento específico.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Los funcionarios encargados deberán revisar los procesos preventivos y disciplinarios que estén en curso y determinar si contienen presuntos hechos de violencia política basada en género.

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A través de la opción "Común Procesos" del Sistema de Información Misional, será posible clasificar estos expedientes para que queden marcados con una alerta especial y sean objeto de monitoreo prioritario.

¿Qué tipos de violencia podrán registrarse?

El sistema incorpora un catálogo con las diferentes modalidades de violencia contempladas en la Ley 2453 de 2025.

Entre ellas se encuentran:

  • Violencia digital.
  • Violencia económica.
  • Violencia física.
  • Violencia psicológica.
  • Violencia sexual.
  • Violencia simbólica.
  • Violencia vicaria.

Una vez el funcionario seleccione la tipología correspondiente, la plataforma asociará automáticamente esa información al expediente para facilitar su seguimiento.

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