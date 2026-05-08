Reforma laboral en Colombia: cómo las pymes están financiando el aumento de hasta un 30% en costos de nómina

El tejido empresarial colombiano atraviesa uno de sus momentos de mayor exigencia en materia presupuestal y de gestión de recursos humanos. Con el cierre del ciclo de ajustes legislativos que comenzaron en 2023 y culminaron su implementación el pasado 15 de julio, las micro, pequeñas y medianas empresas —que representan cerca del 90 % del aparato productivo nacional— enfrentan una realidad operativa que transforma el cálculo de sus costos fijos.

La entrada en vigor del nuevo marco laboral trajo consigo tres modificaciones estructurales: el adelanto de la jornada nocturna para que inicie a las 7:00 p.m., el incremento progresivo en el recargo aplicado al trabajo prestado durante domingos y festivos, y la reducción gradual de la semana laboral ordinaria, que pasó definitivamente de 44 a 42 horas.

Según estimaciones de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), el impacto combinado de estas variables incrementa el costo de la nómina laboral entre un 15 % y un 30 %, según el sector económico.

Sectores de alta intensidad horaria: los más afectados por el desfase de caja

Para miles de organizaciones, la dificultad no radica únicamente en asumir el incremento en los libros contables, sino en garantizar el flujo de caja necesario para cumplir puntualmente con los pagos quincenales o mensuales. En industrias clave como el comercio minorista, las grandes superficies, la gastronomía, la logística, el turismo, el entretenimiento y los servicios de BPO o centros de llamada, la operación en domingos, festivos y horarios nocturnos es indispensable.

Estos sectores deben costear mayores valores salariales mientras continúan otorgando plazos de pago a sus clientes corporativos que oscilan entre los 30, 60 e incluso 120 días.

Ante este desfase de liquidez, la búsqueda de mecanismos de financiamiento que no ahoguen la capacidad crediticia de las empresas se ha vuelto prioritaria.

Factoring electrónico: liquidez inmediata sin generar nuevo endeudamiento

Cifras de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reflejan la dimensión del reto: solo el 15 % de las compañías afirma haber estado completamente preparada para absorber las nuevas reglas de juego, mientras que un 45 % reconoce una capacidad de adaptación baja o nula.

Como respuesta a este escenario, herramientas como el factoring electrónico han emergido como la solución óptima para cerrar la brecha entre el momento de la venta y el recaudo efectivo. A diferencia de un crédito bancario tradicional, este instrumento no requiere la contratación de un pasivo financiero ni eleva el nivel de endeudamiento de la sociedad. En su lugar, consiste en la negociación de un activo ya existente: las facturas por cobrar dictadas a plazos.

Al vender sus facturas a través de plataformas autorizadas, las pymes reciben de manera anticipada el capital correspondiente a sus operaciones comerciales, descontando un pequeño margen transaccional. Esto les otorga la liquidez inmediata necesaria para abonar recargos, horas extras y nóminas ordinarias sin necesidad de incrementar los precios al consumidor final ni comprometer las líneas de crédito destinadas a la inversión de capital.

La adaptabilidad financiera mediante liquidez propia será, en adelante, el factor determinante para la viabilidad de las pymes en el mercado colombiano.