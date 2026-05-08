Contraloría revela posibles irregularidades en la ejecución de obras en el Gobierno Petro

Noticias RCN conoció el informe que se entregó la Contraloría al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella luego de las mesas técnicas de empalme.

Este documento se basa en una estrategia del ente de control para revisar obras que estarían en riesgo a corte del 31 de julio de este año. Cabe mencionar que analiza el periodo presidencial de 2022–2026, el del presidente Gustavo Petro.

Miles de obras sin terminar

El primer resultado se basa en obras que tendrían algún tipo de irregularidad, ya sea en construcción, entrega o su uso. Acá, la Contraloría encontró 1.969 proyectos que representan 67.9 billones de pesos después de un estudio en los 32 departamentos.

Con respecto a las obras sin terminar, hay un total de 1.114 proyectos por 54 billones de pesos, cifra que fue referida por José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo.

Preocupa, entonces, que hay 408 obras que serían elefantes blancos por un valor de $ 4.4 billones, 652 obras críticas por $ 44 billones y 54 proyectos priorizados que representan $ 5.8 billones.

¿A qué se debe esta situación?

Frente a los motivos que llevaron a esta situación, en el informe se menciona que las más frecuentes son fallas de planeación con los estudios previos y diseños mal hechos. Es decir, la parte previa a la puesta en marcha del contrato.

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Como las obras se ejecutaron a pesar de estos inconvenientes, hubo que cambiar los tiempos y costos, sumado a realizarles intervenciones que en varias oportunidades llevaron a aumento en los valores iniciales.

Asimismo, son graves los hechos vinculados a incumplimientos de contratistas e interventores, retrasos en cronogramas, suspensión de actividades y otras variables que retrasaron la entrega.