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Ella es Melanie Pavola, la mujer detrás de la polémica de J Balvin

¿Quién es la influencer que señaló a J Balvin? Ella es Melanie Pavola.

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Foto: IG melanie-pavola

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
08:55 p. m.
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Melanie Pavola se convirtió en tendencia tras compartir un relato y antiguas fotografías junto a J Balvin que reavivaron la polémica sobre una presunta infidelidad del cantante a Valentina Ferrer. La creadora de contenido mexicana acumula millones de seguidores y hoy está en el centro de la conversación en redes sociales.

¿Quién es Melanie Pavola?

Hasta hace pocos días, Melanie Pavola era reconocida principalmente por su trabajo como modelo e influencer. La mexicana ha construido una comunidad de más de 2,5 millones de seguidores gracias a publicaciones sobre moda, viajes, fotografía, estilo de vida y colaboraciones con distintas marcas.

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Su perfil en redes sociales se caracteriza por sesiones fotográficas, contenido de entretenimiento y experiencias personales, lo que le ha permitido consolidarse como una de las creadoras de contenido más seguidas de su país.

Sin embargo, su nombre dio un giro inesperado al convertirse en protagonista de una de las polémicas más comentadas del entretenimiento latinoamericano.

¿Por qué Melanie Pavola es tendencia junto a J Balvin?

La controversia comenzó cuando la influencer publicó varias fotografías antiguas en las que aparece junto a J Balvin. Las imágenes estuvieron acompañadas de una canción del artista y de un mensaje que despertó miles de reacciones entre los usuarios.

 

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Posteriormente, Pavola compartió un audio en el que aseguró que años atrás viajó a Nueva York tras ser invitada por el cantante. Según su versión, ambos sostuvieron un encuentro íntimo y, después de ese momento, él le habría confesado que Valentina Ferrer estaba embarazada.

La creadora de contenido afirmó que esa revelación la llevó a abandonar el lugar y que posteriormente decidió comunicarse con la modelo argentina para contarle lo ocurrido.

Hasta el momento, J Balvin y Valentina Ferrer no se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones de la influencer ni sobre el contenido difundido en redes sociales.

Las publicaciones de Melanie Pavola se viralizaron rápidamente y generaron un intenso debate entre los seguidores del artista. Mientras algunos usuarios respaldan el testimonio de la influencer, otros cuestionan que la historia haya salido a la luz varios años después de los hechos que ella relata.

La conversación también se amplificó luego de que distintas figuras del entretenimiento, entre ellas la influenciadora colombiana Aida Victoria Merlano, opinaran sobre la controversia, aumentando el interés alrededor del caso.

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Por ahora, el tema continúa moviendo las redes sociales, mientras los seguidores del cantante esperan una eventual reacción de J Balvin o de Valentina Ferrer frente a las afirmaciones hechas por la creadora de contenido mexicana.

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