Cocheros de Cartagena piden $930 millones por carruaje y $93 millones por cada caballo

Hay un fuerte disgusto en la Alcaldía de Cartagena tras conocerse la multimillonaria cifra que están pidiendo los cocheros de la ciudad para dejar atrás este negocio con los caballos y pasar a operar con la nueva flota de carrozas eléctricas que compró el Distrito.

De acuerdo a lo expresado por la Asociación Cartagenera de Cocheros, Asocarcoch, los vehículos eléctricos son propiedad de la ciudad, mientras que ellos tienen invertido su capital en los antiguos coches, razón por la cual están solicitando una indemnización.

Sin embargo, la polémica surge a raíz del precio que están pidiendo. Tasaron cada carroza en 930 millones de pesos y cada caballo en $93 millones, lo cual, al ser 60 carruajes y 120 caballos da un balance total de 71.000 millones de pesos en total que debería pagar la Alcaldía.

¿Por qué se pide tanto dinero por cada coche?

En diálogo con La FM de RCN Radio, Julio Martínez, secretario de Asocarcoch, explicó que la cifra también buscaría beneficiar a las cerca de 400 familias que trabajaban directa e indirectamente con esta actividad turística.

Por otro lado, explicó que presentarán una segunda propuesta en donde se incluya una cifra menor por caballos y carruajes ($43 millones y $430 millones, respectivamente), pero que cada propietario de carruaje reciba un coche eléctrico. Esta propuesta elevaría el gasto del Distrito hasta $30.240 millones, cifra que también ha sido calificada como desproporcionada.

La respuesta de la Alcaldía de Cartagena a la propuesta de Asocarcoch

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, explotó tras conocer los caminos propuestos por los cocheros para dejar atrás su actividad tradicional, asegurando que la cifra exigida no cuenta con ningún soporte técnico, agregando que la mayoría de carrozas están en mal estado y algunos caballos presentan signos de desnutrición.