Revelan hipótesis tras ataque con dron en Segovia y advierten por crisis de seguridad

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, amplió los detalles sobre el ataque con dron cargado con explosivos que dejó tres personas muertas en zona rural de Segovia. En entrevista, el funcionario explicó las hipótesis que manejan las autoridades y alertó sobre la crítica situación de orden público en el nordeste del departamento.

Según Martínez, la información inicial fue confirmada por el comandante del Departamento de Policía de Antioquia, quien reportó que un artefacto explosivo lanzado desde un dron cayó sobre una vivienda. Las víctimas fueron identificadas como María Celina Silva y sus hijos, mientras otro integrante de la familia resultó herido y permanece en estado delicado.

Las hipótesis detrás del ataque con dron

Durante la entrevista, el secretario planteó dos posibles escenarios sobre lo ocurrido. El primero apunta a que el dron habría sido utilizado en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales y que el explosivo se desvió, impactando de forma accidental la vivienda de la familia.

La segunda hipótesis, según explicó, es que las víctimas hubieran sido declaradas “objetivo militar” por alguna de las estructuras ilegales que operan en la zona. El funcionario señaló que en territorios con fuerte presencia armada es frecuente que la población civil quede en medio de la confrontación, ya sea porque integrantes de estos grupos ingresen a viviendas o soliciten apoyo logístico, lo que posteriormente puede generar represalias.

Disputa territorial y presión al Gobierno Nacional

El secretario detalló que en el nordeste antioqueño y zonas limítrofes con el sur de Bolívar hacen presencia el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Estas estructuras mantienen una confrontación permanente por el control de rentas criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en corredores estratégicos como la serranía de San Lucas.

En ese contexto, el funcionario reveló que recientemente se registraron desplazamientos, donde actualmente permanecen entre 20 y 22 familias desplazadas, equivalentes a unas 50 o 55 personas, muchas de ellas menores de edad.

Martínez también aseguró que desde la administración departamental se han enviado múltiples oficios al Ministerio de Defensa solicitando mayores capacidades operativas para enfrentar la escalada de violencia en el nordeste, norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño.