Colombia fortalece su seguridad marítima para consolidarse como potencia bioceánica

Colombia está dando un paso decisivo para consolidarse como una potencia bioceánica mediante el fortalecimiento integral de su sistema portuario. Conectarse de manera eficiente y segura con los circuitos globales del comercio requiere una infraestructura robusta, capaz de articular la producción agroindustrial, minera y manufacturera con los mercados internacionales. En 2024, los terminales marítimos movilizaron más de 180,5 millones de toneladas, equivalentes al 90 % del comercio exterior, cifras que explican por qué el Gobierno avanza en una modernización sin precedentes de la cadena logística.

Uno de los hitos más importantes en 2025 es la expedición del Decreto 1086 del Ministerio de Defensa, que actualiza el marco normativo de seguridad y protección marítima y ratifica a la Dirección General Marítima (Dimar) como autoridad responsable de establecer los parámetros técnicos mínimos para proteger buques e instalaciones portuarias, en línea con el Código PBIP y estándares internacionales como el Convenio SOLAS de 1974. Este cambio marca un punto de inflexión al promover un modelo de gobernanza que integra instituciones, tecnología y talento humano para garantizar eficiencia y seguridad.

Nuevo Sistema Nacional de Seguridad Marítima y lucha contra la corrupción

El Decreto también crea el Sistema Nacional de Seguridad y Protección Marítima, un esquema que articula normas, procesos, instituciones y planes para la gestión integral del sector. Este modelo fortalece la cooperación entre entidades públicas, el sector privado y organismos internacionales, clave para enfrentar los riesgos identificados por la UNODC, que recientemente presentó el Mapa de Riesgos de Corrupción del sistema logístico, con 37 tipologías asociadas al narcotráfico, lavado de activos y contrabando. Puertos como Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Santa Marta y Turbo fueron señalados como los más vulnerables.

Ante este panorama, los Planes de Protección del Código PBIP deberán incorporar protocolos estrictos de inspección y trazabilidad para evitar sobornos, manipulación de cargas y cooptación de personal. Además, la coordinación interinstitucional involucra a la Armada Nacional, DIAN, Policía, Invima, Fiscalía, ICA, Migración Colombia, Supertransporte y Dimar, con el fin de compartir información en tiempo real y reaccionar rápidamente ante cualquier riesgo.

Tecnología, integridad y competitividad portuaria

La seguridad marítima también depende de la transformación digital: interoperabilidad entre entidades, monitoreo satelital y sistemas inteligentes de trazabilidad permiten anticipar amenazas y garantizar operaciones más sostenibles y confiables. En esta línea, la Alianza por la Integridad Portuaria, impulsada por la UNODC, propone un pacto voluntario para prevenir la corrupción mediante buenas prácticas, capacitación y cooperación internacional.

Con la guía de Dimar y el compromiso de múltiples instituciones, Colombia avanza hacia un sistema portuario más transparente y competitivo. Blindar la cadena marítima no solo protege la soberanía económica del país: también fortalece su reputación global y su capacidad para impulsar la producción nacional bajo los principios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad. El mensaje es claro: un puerto seguro es motor de prosperidad y futuro para el comercio exterior colombiano.