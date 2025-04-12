CANAL RCN
Esto es lo que cuesta una noche en el hotel del SENA: conozca las tarifas para aprendices y demás

Este es el rango de precios que se maneja en el espacio diseñado para aprendices y funcionarios.

diciembre 04 de 2025
04:18 p. m.
El Hotel Escuela del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se pone como un modelo único que combina la formación práctica de futuros profesionales con una atractiva oferta de alojamiento y servicios para un amplio público.

Ubicado estratégicamente en la Carrera 30 # 15-53, dentro del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, este hotel no solo cumple una función educativa vital, sino que también ofrece una de las alternativas de hospedaje más competitivas en términos de costo-beneficio de la ciudad.

La institución ha hecho públicas sus tarifas en este año 2025, revelando un esquema de precios diferenciado que busca beneficiar principalmente a su comunidad educativa y funcionarial, al tiempo que se abre a los viajeros y público en general con precios asequibles.

Esta política tarifaria subraya el compromiso del SENA con la accesibilidad, manteniendo un estándar de calidad, ya que todas las reservas incluyen desayuno y productos de higiene básicos.

Precio de una noche en el hotel del SENA

El modelo de tarifas del Hotel Escuela SENA se segmenta en tres categorías de usuarios: aprendices, funcionarios de la entidad, y particulares (público general). La diferencia en los costos es significativa, reflejando el propósito formativo y social de la escuela. Las variaciones se aplican a las cuatro tipologías de habitaciones disponibles: Sencilla, Doble, Twin y Triple.

  • Habitación sencilla

La opción más económica para un viajero individual ofrece los precios más bajos de todo el catálogo. Un aprendiz puede acceder a esta comodidad por solo $65.000 pesos la noche. Para un funcionario del SENA, la tarifa asciende a $95.000 pesos, mientras que el público particular puede hospedarse por $137.000 pesos. Estas cifras hacen de la habitación sencilla una de las opciones más atractivas en Bogotá para estancias cortas o viajeros solitarios.

  • Habitación Doble

Esta categoría presenta un escenario interesante. La tarifa para los aprendices se mantiene en los asequibles $65.000 pesos, lo que implica un beneficio considerable para aquellos que comparten la habitación. Los funcionarios, por su parte, pagarán $148.000 pesos, mientras que los particulares deberán presupuestar $190.000 pesos por la noche.

  • Habitación Twin (Dos Camas Sencillas)

La habitación tipo Twin, ideal para colegas o amigos que requieren camas separadas, ajusta sus costos de la siguiente manera. Para los aprendices, el precio es de $130.000 pesos, lo que indica que, a diferencia de la doble, el costo se distribuye de manera diferente, tal vez reflejando un espacio mayor. Funcionarios y particulares comparten la misma tarifa que en la habitación doble: $148.000 pesos y $190.000 pesos, respectivamente.

  • Habitación Triple

La opción más amplia, pensada para grupos pequeños o familias, cuenta con tres camas sencillas y ofrece la tarifa más alta, aunque sigue siendo sumamente competitiva frente a la hotelería tradicional de la ciudad.

Los aprendices tienen una tarifa de $195.000 pesos. Los funcionarios pagan $200.000 pesos, un incremento marginal con respecto a las tarifas dobles. Finalmente, la tarifa para el público general se establece en $242.000 pesos por noche.

