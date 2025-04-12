Revelan nuevos detalles del brutal choque entre un Ferrari y un motociclista en la vía Sopó–La Calera

Las primeras versiones del accidente registrado en la vía que conecta Sopó con La Calera ya habían dado cuenta de la gravedad del impacto, pero con el paso de las horas han surgido nuevos datos sobre el choque que involucró a un Ferrari de alta gama y que terminó con la vida de un motociclista de 30 años.

La emergencia paralizó por completo la movilidad y desencadenó fuertes operativos de tránsito y judiciales.

¿Qué se sabe del accidente entre un Ferrari y una moto en la vía La Calera?

Lo que inicialmente se divulgó como un fuerte siniestro terminó convirtiéndose en un hecho fatal.

Las imágenes compartidas desde la vía Sopó – La Calera, exactamente en el sector de Márquez, mostraron el devastador estado en el que quedó el Ferrari 488 GTB – Spider que chocó de frente contra una motocicleta hacia las 10:25 de la mañana, dejando como resultado la muerte del motociclista.

Con el paso de las horas, se confirmaron nuevos detalles como la edad del conductor del vehículo y las primeras hipótesis de cómo habría ocurrido el fatal accidente.

Revelan nuevos detalles del brutal choque entre un Ferrari y un motociclista

El conductor del lujoso vehículo, un empresario de 64 años, iba al volante del Ferrari cuando, según la hipótesis preliminar, habría invadido el carril contrario, desencadenando el choque frontal que terminó en tragedia.

La víctima, un hombre de 30 años, murió en el lugar de los hechos. Su cuerpo quedó tendido al costado de la vía mientras las autoridades adelantaban el levantamiento y la verificación de la escena.

El Ferrari involucrado, un deportivo que alcanza los 1.500 millones de pesos en el mercado colombiano y que posee un motor V8 biturbo, 670 caballos de fuerza, y capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en tres segundos, terminó con serios daños.

En versiones preliminares también se habló de un posible choque con otras motocicletas e incluso con una bicicleta, lo cual sigue siendo materia de investigación.

Cabe mencionar que, se realizó la prueba de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo, pero los uniformados reiteraron que la investigación no se cierra allí.

La línea principal sigue apuntando a la invasión del carril como factor determinante del siniestro, mientras se intentan establecer las circunstancias precisas de los instantes previos al impacto.