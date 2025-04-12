CANAL RCN
En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año

Esta Luna recibe su nombre, pues marca la llegada del invierno en el hemisferio norte de la Tierra.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
06:11 p. m.
Siga en directo la última superluna del año, conocida como la 'Luna fría', que se puede apreciar desde Colombia este jueves 4 de diciembre.

Esta Luna recibe su nombre, pues marca la llegada del invierno en el hemisferio norte, por lo que también se la conoce como 'Luna de Nieve'.

RELACIONADO

La Luna llena de este mes es la última superluna de 2025, y se podrá ver más grande y brillante de lo habitual al acercarse a la Tierra.

La Luna estará a corta distancia de la Tierra

A esta distancia, puede parecer hasta un 14% más grande y alrededor de un 30% más brillante que una luna llena típica.

Aunque este año se registraron tres superlunas, los astrónomos dicen que esta será la más impresionante, pues la distancia aproximada a la Tierra será de apenas 357,218 km, es decir, unas 221,965 millas.

RELACIONADO

De acuerdo con los expertos, este fenómeno solo se podrá volver a apreciar hasta 2042.

