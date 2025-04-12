Bayern Múnich pierde la paciencia en caso de Luis Díaz con la UEFA

La situación disciplinaria de Luis Díaz continúa generando tensión en el entorno del Bayern Múnich. El club alemán, que apeló hace un par de semanas la sanción impuesta por la UEFA tras la expulsión del colombiano en el duelo frente al Paris Saint-Germain por la Champions League, sigue sin recibir una respuesta oficial. La falta de pronunciamiento del ente rector ha creado un ambiente de molestia e incertidumbre en la institución bávara, que esperaba una resolución antes de la siguiente jornada del torneo continental.

Díaz fue expulsado con tarjeta roja directa por una acción en la que terminó derribando y lesionando al marroquí Achraf Hakimi. Aunque la entrada generó polémica en el momento, Bayern Múnich insistió ante la UEFA en que el jugador no actuó con mala intención, sino que la lesión del defensor parisino fue consecuencia desafortunada de la caída posterior al choque. Sin embargo, la sanción inicial de tres partidos se mantiene firme mientras el organismo estudia la apelación.

Bayern, sorprendido por el silencio y preocupado por el calendario

El medio alemán Sport1 informó recientemente que en el Bayern existe un profundo desconcierto por la ausencia de comunicación desde Nyon. El club esperaba que el proceso disciplinario avanzara con mayor celeridad, teniendo en cuenta que Díaz ya cumplió su primera fecha de suspensión en el compromiso ante Arsenal en Londres. No obstante, a pocos días de un nuevo duelo de Champions, la incertidumbre se ha vuelto protagonista.

De acuerdo con la citada información, la dirigencia del Bayern considera inusual que una apelación elevada de manera inmediata no haya recibido respuesta después de casi dos semanas. El tiempo corre y la planificación deportiva del equipo se ve afectada, especialmente porque Vincent Kompany debe definir si podrá contar con el colombiano para los siguientes partidos.

Impaciencia creciente de cara al próximo duelo europeo

La tensión aumentó aún más con la cercanía del próximo compromiso internacional. Bayern Múnich enfrentará al Sporting de Lisboa el martes entrante, un choque crucial para su aspiración en la presente edición de la Champions League. La ausencia prolongada de Luis Díaz no solo implica una baja deportiva, sino un golpe al proyecto ofensivo del club, que ha apostado por el colombiano como una pieza determinante en su ataque.

Mientras la UEFA mantiene el silencio, en Alemania crece la impaciencia y la sensación de que el proceso avanza con lentitud injustificada. En el entorno del Bayern esperan que el fallo llegue en las próximas horas, con la expectativa de que la sanción pueda reducirse y el colombiano regrese antes de lo previsto.

RELACIONADO La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

Lo cierto es que el caso sigue abierto y, por ahora, el club bávaro deberá continuar esperando una decisión que se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre una de las instituciones más poderosas de Europa y el organismo rector del fútbol continental.