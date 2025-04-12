Karol G revela fotografías inéditas de su niñez: aquí detalles de su radical cambio

Carolina Giraldo, más conocida artísticamente como Karol G, ha sorprendido a sus seguidores al tomarse sus redes sociales para compartir un inédito carrusel de fotografías de su infancia y niñez en compañía de su familia.

En dicha publicación no sólo exaltó la importancia de la familia, sino también hizo contundentes revelaciones sobre su compleja relación con algunos de los integrantes de su círculo más cercano.

Karol G revela fotografías de su familia

La intérprete de ‘Papasito’ se tomó su cuenta oficial de Instagram para recordar algunos de los momentos más emblemáticos de su niñez ya que en las instantáneas se le observa cuando era una pequeña bebé en compañía de sus padres, hermanas, abuela y demás personas.

No obstante, Giraldo se sinceró al revelar que para dichas épocas no logró sostener una adecuada relación con sus hermanas ya que, según sus comentarios, peleaban en reiteradas ocasiones.

Así mismo, compartió una sentida reflexión sobre el sentimiento de nostalgia que la ausencia de su abuela ha generado en su vida, pues consideró que esta fue una de las personas más importantes.

“Nada como el privilegio que tuvimos en mi generación que todavía nos tomaban fotos en rollo para poder hacer álbumes físicos y morirse de la risa después un Domingo reunida toda la familia”, exaltó Karol.

Karol G anuncia ‘La Premiere’

Por otro lado, la cantante impactó a sus más fieles fanáticas tras anunciar ‘La Premiere’, el primer especial televisivo hecho por una artista para compartir detalles exclusivos detrás del proceso creativo de su álbum ‘Tropicoqueta’ con el que ha logrado récords inimaginables para una artista nacional.

Los colombianos podrán disfrutar de esta inédita transmisión el próximo domingo 7 de diciembre a las 4:30 p.m., por el Canal RCN.

Aunque aún no se conocen mayores detalles del contenido que se observará, cientos de internautas manifestaron su interés ante un posible pronunciamiento oficial de la que sería su próxima gira por el mundo.