CANAL RCN
Colombia

Mindefensa anunció inspección a los actos administrativos firmados por el general Huertas

El general Juan Miguel Huertas es señalado por supuestamente tener vínculos con las disidencias de las Farc.

Juan Miguel Huertas
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
06:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 4 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció inspección sobre los actos administrativos que fueron firmados por el general Huertas.

General Huertas recibió unos días de permiso para “preparar su defensa” por presuntos vínculos con las disidencias
RELACIONADO

General Huertas recibió unos días de permiso para “preparar su defensa” por presuntos vínculos con las disidencias

“Hemos decidido que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”, precisó el jefe de cartera.

Los archivos de ‘Calarcá’ dejaron al general en el ojo de la polémica

Hace un par de semanas, se dio a conocer un escándalo que ha sacudido las Fuerzas Militares por causa de los archivos de ‘Calarcá Córdoba’, obtenidos tras un retén efectuado en julio de 2024 en Anorí, Antioquia.

Se cree que el general Huertas tenía nexos con las disidencias; a tal punto de presuntamente hacer maniobras en beneficio del grupo armado. Por ejemplo, en la formación de empresas de seguridad que garantizaran su movilidad por el territorio y la entrega de armas.

El otro protagonista del escándalo es Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección de Inteligencia (DNI) y cercano al presidente Gustavo Petro. Al parecer, también tendría nexos con el grupo armado e incluso se habría articulado con el general.

General pidió días de permiso

Por causa de estos señalamientos, la Procuraduría los suspendió a ambos por tres meses, con el fin de que sus cargos no interfirieran en las pesquisas: “Busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Cuatro presuntos integrantes de las disidencias habrían muerto por explosión de artefactos en Anorí, Antioquia
RELACIONADO

Cuatro presuntos integrantes de las disidencias habrían muerto por explosión de artefactos en Anorí, Antioquia

Huertas aún no ha sido apartado del cargo. En cambio, se supo que siguió firmando documentos hasta el miércoles 3 de diciembre, cuando solicitó un permiso de cinco días.

Autorizo al señor brigadier general Juan Miguel Huertas Herrera cinco días de permiso, a partir del 3 de diciembre de 2025, hasta el 7 de diciembre de 2025, con el fin de atender trámites de índole personal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Volcanes

Albergues sin una olla ni donde dormir: vecinos del volcán Puracé denuncian malas condiciones en refugios

CNE

CNE avaló la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico

Accidente de tránsito

Revelan nuevos detalles del brutal choque entre un Ferrari y un motociclista en la vía Sopó–La Calera

Otras Noticias

Reforma tributaria

Abecé: ¿en qué va la reforma tributaria y por qué el debate se ha paralizado?

Rupturas de quórum, peleas abiertas y advertencias de un decreto por emergencia tienen sumido el debate en una crisis.

Karol G

Karol G revela fotografías inéditas de su niñez: aquí detalles de su radical cambio

La cantante sorprendió al compartir detalles de su infancia en compañía de su familia.

Luna

En vivo | Vea la 'Luna fría' de diciembre, la última superluna del año

Luis Díaz

Bayern Múnich pierde la paciencia en caso de Luis Díaz con la UEFA

Organización Mundial de la Salud

Conmovedor: familia perdió a su hijo de 14 años y decidió donar sus órganos