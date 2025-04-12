Mindefensa anunció inspección a los actos administrativos firmados por el general Huertas

Este jueves 4 de diciembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció inspección sobre los actos administrativos que fueron firmados por el general Huertas.

“Hemos decidido que se iniciara una inspección en el cargo que él ejerció como comandante del Comando de Personal, desde agosto de este año hasta el 2 de diciembre”, precisó el jefe de cartera.

Los archivos de ‘Calarcá’ dejaron al general en el ojo de la polémica

Hace un par de semanas, se dio a conocer un escándalo que ha sacudido las Fuerzas Militares por causa de los archivos de ‘Calarcá Córdoba’, obtenidos tras un retén efectuado en julio de 2024 en Anorí, Antioquia.

Se cree que el general Huertas tenía nexos con las disidencias; a tal punto de presuntamente hacer maniobras en beneficio del grupo armado. Por ejemplo, en la formación de empresas de seguridad que garantizaran su movilidad por el territorio y la entrega de armas.

El otro protagonista del escándalo es Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección de Inteligencia (DNI) y cercano al presidente Gustavo Petro. Al parecer, también tendría nexos con el grupo armado e incluso se habría articulado con el general.

General pidió días de permiso

Por causa de estos señalamientos, la Procuraduría los suspendió a ambos por tres meses, con el fin de que sus cargos no interfirieran en las pesquisas: “Busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Huertas aún no ha sido apartado del cargo. En cambio, se supo que siguió firmando documentos hasta el miércoles 3 de diciembre, cuando solicitó un permiso de cinco días.