Este medio conoció que la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este jueves 4 de diciembre la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico.

CNE avaló la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico

Con esta decisión, la colectividad suma una nueva fuerza política a su estructura, en medio de los procesos de reorganización interna que adelantan los partidos aliados al actual Gobierno.

La incorporación de Progresistas fortalece el bloque político que ha acompañado al presidente Gustavo Petro desde la campaña de 2022 y que participa activamente en las discusiones legislativas del Congreso.

Sin embargo, con esta decisión el panorama no queda completamente unificado debido a que Colombia Humana, partido del jefe de Estado, continúa siendo la única colectividad que permanece al margen de la alianza.

CNE otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico

Entretanto, en las recientes horas, el CNE también tomó la decisión de reconocer oficialmente al Pacto Histórico como partido político, otorgándole personería jurídica.

La decisión unifica a la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano bajo una sola estructura, lo que implica la renuncia a sus personerías individuales.

Con esta formalización, ahora el Pacto Histórico podrá presentar listas propias, recibir financiación estatal y actuar plenamente como partido ante las autoridades electorales.

La senadora Esmeralda Rodríguez celebró la decisión del CNE y a través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, compartió un video acompañado del mensaje:

“El Pacto Histórico ya es partido. Excelente noticia para la democracia y pésima para senadores como Paloma Valencia y Jota Pe Hernández, que intentaron borrar los más 2,8 millones de votos inventándose leguleyadas. Se quedaron con los crespos hechos. En 2026, seremos la fuerza política más grande de Colombia. Les esperamos este viernes para inscribir nuestras listas al Congreso”.