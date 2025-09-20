CANAL RCN
El ‘fantasma’ de la descertificación: lo que no se sabe de la medida y la advertencia que hizo Trump

Esta no es la primera vez que Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas.

Foto: Freepik | AFP.

septiembre 20 de 2025
08:37 a. m.
Una de las noticias más importantes de esta semana fue la descertificación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas a Colombia. La decisión era un secreto a voces y se terminó confirmando.

El pasado 15 de septiembre, el Departamento de Estado indicó que Colombia y otros países fallaron en la lucha contra las drogas. Este escenario no se veía desde el siglo pasado. ¿Cómo ocurrió la última vez?

Estados Unidos descertificó a Colombia

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) hizo un robusto análisis histórico. Para entender la última vez que este escenario ocurrió, hay que remontarse a los 80 y 90. En aquellos tiempos, Colombia vivía un contexto de tensión marcado por el narcotráfico, más concretamente con el auge de los carteles.

Esta coyuntura conllevo un deterioro en las relaciones de ambos países. La gota que rebasó el vaso se dio en 1994, cuando Ernesto Samper fue electo como presidente. Resulta que hubo sospechas sobre los recursos de la campaña. Durante varios años, en la agenda siempre estuvo el ‘Proceso 8000’, haciendo referencia al supuesto dinero que presuntamente dio el Cartel de Cali.

El ‘fantasma’ con Samper, la llegada de Pastrana y la advertencia de Trump

Bajo la presidencia de Bill Clinton, Estados Unidos descertificó a Colombia en 1996. Para aquel entonces, la decisión se basó en que “no se estaba colaborando de manera efectiva con los esfuerzos internacionales para enfrentar el narcotráfico, ni cumpliendo plenamente con los compromisos asumidos en el marco de la Convención de Viena de 1988, referente a la lucha contra las drogas”.

Sin duda alguna, el ‘Proceso 8000’ tuvo repercusiones en la descertificación, debido a que había dudas sobre supuesta corrupción en el poder Ejecutivo. Tras la descertificación, hubo recortes, como lo fueron a nivel militar o económico.

Un año después, en 1997, la descertificación se mantuvo por los mismos motivos. Aunque hubo fondos que se siguieron efectuando. Finalmente, la certificación volvió en 1998, tiempo en el que hubo transición presidencial, de Samper a Andrés Pastrana.

Desde aquel momento, el ‘fantasma’ de la descertificación estuvo lejano. No obstante, Donald Trump ya había advertido que podía volver. Durante su primer mandato, el presidente advirtió en septiembre de 2017 que podía descertificar a Colombia por la producción de cocaína, pero al final no ocurrió.

