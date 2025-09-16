Descertificación de Estados Unidos a Colombia: expertos analizan la histórica decisión

Colombia amanece con una noticia que sacude el panorama diplomático y de seguridad nacional. Estados Unidos ha desertificado al país en materia de lucha contra las drogas, aunque con condiciones.

Esta decisión del Departamento de Estado estadounidense marca un giro en las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre ambas naciones.

¿Por qué Colombia fue descertificada?

El anuncio establece que Colombia no ha cumplido con los estándares requeridos en el combate al narcotráfico. Sin embargo, la desertificación viene acompañada de exenciones que permiten mantener ciertos niveles de asistencia, particularmente hacia las fuerzas de seguridad colombianas.

Daniel Mejía, académico de la Universidad de los Andes y experto en temas de seguridad, explicó: “El Departamento de Estado hace una evaluación año a año de los esfuerzos en la lucha contra las drogas de diferentes 22 países, productores y de tránsito de drogas ilícitas”. Mejía señaló que la decisión actual implica un castigo diplomático, pero no una suspensión total de la ayuda.

El comunicado emitido por el gobierno estadounidense es contundente al señalar la falta de voluntad del presidente Gustavo Petro y su administración para implementar una política antidrogas efectiva. No obstante, mantiene la confianza en las fuerzas militares, la policía y los gobiernos locales colombianos.

Las exenciones y precisiones de la decisión

Esta distinción entre el gobierno central y otras instituciones del país es crucial. Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, precisó: “El presidente de Estados Unidos le reconoce a la policía y al ejército el esfuerzo enorme que hacen permanentemente”.

Las implicaciones económicas de esta decisión son motivo de debate. Aunque inicialmente no se prevén grandes impactos, los expertos advierten que una escalada en las tensiones diplomáticas podría llevar a consecuencias más severas. Julio César Iglesias, analista económico, advierte sobre los riesgos de una “narrativa antiyanqui” que podría ser utilizada políticamente por el gobierno colombiano

La reacción del presidente Petro ha sido desafiante, declarando: “No queremos más regalos ni limosna”. Esta postura preocupa a algunos analistas, quienes temen que pueda provocar una desertificación total en el futuro, con potenciales restricciones al comercio y al turismo.