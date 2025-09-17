CANAL RCN
Colombia

RedPRO rechaza descertificación de Colombia y pide soluciones globales al narcotráfico

La RedPRO, conformada por organizaciones regionales, expresó su rechazo a las declaraciones del Gobierno Nacional tras la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

Colombia y Estados Unidos.
Colombia y Estados Unidos. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
06:51 p. m.
La RedPRO, que agrupa a organizaciones comprometidas con el desarrollo desde las regiones, manifestó su “profundo rechazo” a las recientes declaraciones del Gobierno Nacional contra Estados Unidos, luego de que ese país decidiera descertificar a Colombia en materia de lucha antidrogas.

Según el comunicado, agraviar públicamente a los países aliados que han acompañado a Colombia durante décadas en este esfuerzo “no construye caminos de solución, sino que deteriora la confianza y no propone alternativas para mejorar los resultados”.

Un llamado a la cooperación

La RedPRO destacó que Colombia enfrenta hoy una situación crítica: la extensión de los cultivos de coca que ya superan las 300 mil hectáreas, una cifra sin precedentes, con una productividad en niveles históricos. En ese sentido, subrayó que reconocer esta realidad es el primer paso para definir soluciones globales que incluyan a múltiples gobiernos y actores internacionales.

Asimismo, insistió en que la lucha contra el narcotráfico debe asumirse como un reto global y colectivo. “Este fenómeno afecta directamente la seguridad, la economía y el bienestar de nuestras comunidades”, señala el pronunciamiento.

Defensa de la cooperación bilateral

El comunicado también invitó a distintos partidos políticos y sectores sociales a respaldar las relaciones bilaterales y a ejercer un compromiso real con la lucha contra el narcotráfico. La RedPRO subrayó que solo desde la confianza, respeto y cooperación internacional será posible avanzar hacia soluciones que fortalezcan a Colombia y al mundo.

