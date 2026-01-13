Comisión Asesora de Relaciones Exteriores abordó agenda con Estados Unidos y Venezuela

La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se reunió este martes durante más de cuatro horas bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro y su canciller Rosa Villavicencio.

Al encuentro asistieron los expresidentes Ernesto Samper, Juan Manuel Santos y César Gaviria, quienes participaron en el análisis de dos asuntos clave de la agenda internacional: las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la situación política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Preparativos para reunión Petro–Trump

El primer punto tratado fue la relación entre Colombia y Estados Unidos, en vísperas de la reunión que sostendrán Gustavo Petro y Donald Trump la primera semana de febrero.

El encuentro se da en medio de los recientes impases diplomáticos que han entorpecido la comunicación entre ambos mandatarios y que, según fuentes oficiales, requieren un manejo estratégico para evitar mayores tensiones.

Coyuntura regional tras captura de Maduro

El segundo tema abordado fue la coyuntura con Venezuela, marcada por la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro. La Comisión evaluó los posibles impactos regionales de este hecho y las implicaciones para la política exterior colombiana. Según asistentes, se busca definir una postura clara frente a la transición política en el vecino país y sus efectos en la frontera.

La reunión, que congregó a tres expresidentes junto al actual mandatario, se enmarca en los esfuerzos por construir consensos en materia de política exterior y fortalecer la posición de Colombia en escenarios internacionales.