Álvaro Uribe confirmó que no asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

En entrevista con La Fm, el expresidente Álvaro Uribe habló de la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores hecha por el Gobierno Nacional, de las elecciones presidenciales de 2026 y la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para este martes 13 de enero la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar de la relación de Colombia con Estados Unidos y sobre Venezuela. Uribe aseguró que no asistirá a la reunión citada, pero hablará con la canciller Rosa Villavicencio.

"Desde que Sali de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber de hablar con los cancilleres (...) Yo la voy a llamar, con todo respeto le diré lo que pienso y le contestaré lo que me pregunte", aseguró.

Explicó que durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro ha mantenido reuniones con los respectivos cancilleres para cumplir con su responsabilidad institucional.

"Hay que decir la verdad": Uribe sobre reunión Petro - Trump

El expresidente colombiano también se refirió al encuentro que próximamente sostendrán Donald Trump y Gustavo Petro en Estados Unidos.

"Primero, en esto hay que decir la verdad. Aquí llegamos a tener 48.000 hectáreas de droga y hoy hay 300.000. Y hay que reconocer que eso tuvo unas causas eficientes en la legalización de la droga, que la legitimaron simplemente como financiación de la rebelión y no como delito ordinario".

(...) Este tema de la paz total del gobierno Petro y su elección que fue a través también de unos acuerdos con quienes manejan los grupos narcoterroristas de Colombia, eso ha contribuido a que siga creciendo, a lo que hemos llegado, a unas cifras que nunca pensamos de cultivos de droga y de exportaciones de droga".

"Maduro no era solo, era el régimen"

Sobre la situación actual de Venezuela el expresidente señaló que el problema no solo era Nicolás Maduro sino el régimen. “Siguen personas que han hecho mucho daño a la democracia. Personas que contribuyeron a que salieran de Venezuela nueve millones de ciudadanos".

El expresidente destacó la figura de María Corina Machado como "la gran líder democrática de Venezuela" y "una de las mujeres más importantes de la democracia occidental".

"María Corina ha estado allí en la batalla a toda hora, con firmeza, con valor. Yo creo que es la gran líder democrática de Venezuela. Yo creo que es una de las mujeres más importantes de la democracia occidental y estoy seguro que el futuro de Venezuela estará determinado por los valores democráticos de María Corina".

“Quisiera participar del honor de contribuir a la elección de la primera mujer de Colombia”

En cuanto a las elecciones presidenciales en Colombia, Uribe reiteró su apoyo a la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial, aunque expresó respeto por otros candidatos cercanos como Abelardo de la Estrella y Juan Carlos Pinzón.

“Todo el respeto y todo el compromiso con Colombia. Lo ha dicho la senadora Paloma, si Abelardo es el que pasa a la segunda vuelta, estaremos con él, como él ha dicho. Si es Paloma, le carga maletas

Los respeto a todos, a todos los que están en esa consulta. Y aquí hay un tema muy grave, que es Petro y Cepeda. Lo que hay que pensar es en Colombia de Cepeda. ¿Él que ha dicho? que él quiere profundizar las reformas de Petro. ¿Cuáles son las reformas de Petro? Acabar con la salud, están acabando con los fondos de pensión. Petro subió el salario mínimo, está bien, pero no se puede el salario mínimo más estos impuestos, más estos recargos.

(…) Cepeda, esa visión estatista neocomunista, todo quieren que los maneje el Estado. Este país hoy no tiene inversión privada, se ha empanicado la inversión privada en Colombia, nos van a dejar sin gas, sin petróleo, no avanzan las energías alternativas, han paralizado la infraestructura.

Uribe reiteró su apoyo a la senadora Paloma Valencia como candidata presidencial. Destacó su integridad y transparencia, y afirmó que ella es la verdadera renovación de la política.

“Paloma ha sido firme, firme contra el plebiscito, firme cuando tuvo que hacerle oposición a Sánchez, firme como ha estado este partido, sin dobleces, en la oposición razonada al presidente Petro. Paloma ha sido una extraordinaria legisladora, tiene ese corazón para integrarse con las comunidades. Aquí hay una responsabilidad de partido, pero hay una profunda convicción. Yo quisiera participar del honor de contribuir a la elección de la primera mujer de Colombia, en cabeza de Paloma. No porque sea mujer, sino por lo que representa”.