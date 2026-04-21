Desnutrición infantil: el plan para salvar el futuro de Colombia

Sus efectos irreversibles perpetúan el ciclo de pobreza, pero una nueva y ambiciosa propuesta de política pública busca cambiar esta realidad. Conozca el plan que promete erradicar el hambre desde la primera infancia.

Cortesía: Foro “Nutrición sobre la mesa”

Las alarmantes cifras de la desnutrición infantil en Colombia

El hambre en Colombia va mucho más allá de una urgencia social momentánea; es una barrera estructural que frena de tajo el desarrollo económico y la equidad del país. Actualmente, más de 5,2 millones de adultos colombianos viven con las secuelas irreparables de no haberse alimentado adecuadamente durante sus primeros años de vida.

Hoy, la radiografía es igual de preocupante: 392.000 niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica. Esta condición silenciosa deja cicatrices de por vida. Un menor afectado puede perder hasta 14,6 puntos en su coeficiente intelectual, tener cinco años menos de escolaridad y, al llegar a la vida adulta, percibir un 54% menos de ingresos. Esta realidad convierte a la desnutrición en el principal motor que perpetúa el ciclo de pobreza de generación en generación.

II Foro "Nutrición sobre la mesa": una solución colectiva

Para que la conversación no se quede únicamente en un diagnóstico desolador, se llevó a cabo el II Foro “Nutrición sobre la mesa: la primera inversión en el crecimiento del país”. Este espacio, transmitido a nivel nacional y que contó con la participación de Noticias RCN, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la movilización Todos Juntos, marcó un punto de inflexión.

Líderes políticos, expertos en salud y grandes empresarios llegaron a una conclusión innegable: no basta con entregar mercados o atender emergencias de forma fragmentada. El Estado y la sociedad deben intervenir estructuralmente en la etapa más crítica del desarrollo humano, la primera infancia.

Cortesía: Foro “Nutrición sobre la mesa”

El plan de acción para erradicar el hambre desde sus raíces

Como gran resultado de este encuentro intersectorial, se presentó un Documento de Política Pública sin precedentes. Esta estrategia integral propone cambiar el rumbo de la niñez mediante cuatro pilares fundamentales:

Atención prioritaria : Actuar e intervenir directamente desde el embarazo y durante los primeros 1.000 días de vida del bebé.

: Actuar e intervenir directamente desde el embarazo y durante los primeros 1.000 días de vida del bebé. Sistemas de alerta : Implementar modelos de detección temprana para rescatar a los niños que se encuentran en riesgo inminente.

: Implementar modelos de detección temprana para rescatar a los niños que se encuentran en riesgo inminente. Articulación sectorial : Unir esfuerzos y presupuestos entre los sectores de salud, educación, agua potable, alimentación y protección social.

: Unir esfuerzos y presupuestos entre los sectores de salud, educación, agua potable, alimentación y protección social. Metas reales: Establecer indicadores medibles para hacer un seguimiento estricto a los avances institucionales.

Durante años hemos hablado del hambre como un problema urgente, pero hoy tenemos que dar un paso más: entender que la desnutrición crónica infantil es el punto donde se define el futuro del país

Aseguró Juan Carlos Buitrago, Director Ejecutivo de ABACO, destacando que esta propuesta es el único camino hacia la verdadera productividad nacional.

Todos Juntos 2026: ¿Cómo sumarse a la recolección de firmas?

El desafío de erradicar el hambre requiere el esfuerzo de todos. Con el apoyo de grandes compañías del país y aliados estratégicos, la movilización ciudadana Todos Juntos 2026 busca convertir esta política pública en una realidad ineludible para el Gobierno.

Para lograrlo, la iniciativa ha lanzado una campaña a través de los canales digitales de ABACO y la plataforma www.todosjuntos.com.co. La meta establecida es profundamente simbólica y contundente: conseguir 392.000 firmas , representando a cada niño que hoy sufre las consecuencias de la desnutrición en el territorio nacional.