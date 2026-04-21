Gobernador de Caquetá pide al Gobierno que priorice la captura de alias Urías Perdomo

Caquetá se encuentra bajo alerta tras el ataque registrado la noche del lunes 20 de abril contra un grupo de uniformados, cerca de la estación de Policía de Cartagena del Chairá.

Según el reporte de las autoridades, los patrulleros Daniel Felipe Cardona, Enuar Arbey Sancho y Laura Valentina Quintero resultaron heridos y el patrullero Rayo Espinosa Jeison perdió la vida en hechos que fueron descritos a detalle por el coronel César Yovany Pinzón, comandante del departamento de Policía de Caquetá, en diálogo con Noticias RCN:

“Sobre las 8:00 de la noche, cuando nuestros uniformados desarrollaban actividades de Policía, fueron asaltados cobardemente por alguna de las estructuras que delinquen en la zona”. Los tres uniformados que registran lesiones se encuentran estables, recibiendo atención médico-hospitalaria en Florencia.

¿Quién está tras el ataque que también deja a un civil herido?

De acuerdo con el coronel Pinzón, “en esa jurisdicción delinque la estructura Rodrigo Cadete, al mando de alias de Urías Perdomo, pero también ejerce presencia la estructura Carolina Ramírez, al mando de alias el Tigre”.

Tan pronto como ocurrieron los hechos, se activó un puesto de mando para definir una agenda y articular las acciones de respuesta de las Fuerzas Militares: Ejército, Fuerza Aeroespacial y Armada, logrando retomar el control del territorio y la evacuación de los uniformados que se encontraban apoyando a las unidades adscritas al municipio.

Gobernador hace un llamado urgente a declarar objetivo de alto valor a alias Urías Perdomo:

El gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, informó en diálogo con este noticiero que “ante estos hechos hemos solicitado un consejo de seguridad departamental (…) pero hay que seguir insistiendo al Gobierno nacional que la prioridad en el departamento de Caquetá, Cartagena del Chairá y otros municipios, es que se declare objetivo de alto valor al delincuente alias Urías Perdomo. Su grupo Rodrigo Cadete tiene el control territorial de este sector”.

Ruiz señaló, sin temor a equivocarse, que es la estructura de “Urías Perdomo” la que está detrás del ataque, tal y como fueron responsables del asesinato de dos uniformados de la Policía a inicios de 2026 y tres soldados días antes de las elecciones legislativas.

“Lo único que resta es arrodillarnos al ministro de Defensa para que priorice a este señor alias Urías Perdomo y a su hermana, alias la Morocha. Son los que están causando la muerte de policías y soldados en el municipio de Cartagena del Chairá (…) me comuniqué con el ministro de Defensa y su respuesta fue: ya se están tomando medidas para atender el caso. Pero díganle eso a las familias de los policías y soldados que han sido asesinados por esta estructura, que se encuentra sentada en la mesa de diálogos”, lamentó.

Su administración envió 100 reportes de “afectación a la población civil” en medio de acciones, que fueron atribuidas a la estructura Rodrigo Cadete, en 2024 y el panorama es similar en 2025 y 2026.