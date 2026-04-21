Egan Bernal brilló en la etapa reina del Tour de Los Alpes y pelea la general

El colombiano Egan Bernal volvió a mostrar señales claras de su mejor nivel este martes 21 de abril, al firmar una destacada actuación en la etapa reina del Tour de los Alpes. En una jornada exigente, diseñada especialmente para escaladores, el pedalista de Zipaquirá cruzó la meta en la cuarta posición, consolidándose como uno de los protagonistas de la carrera.

La fracción, que se disputó sobre 147 kilómetros entre Telfs y la exigente llegada en Martell/Val Martello, incluyó tres puertos de montaña, siendo el último de primera categoría y ubicado justo en la meta. Este trazado puso a prueba la resistencia y capacidad de los favoritos, quienes debieron medir fuerzas en un terreno ideal para especialistas en ascenso.

Un final vibrante entre los favoritos

La definición de la etapa fue emocionante y se resolvió entre un grupo selecto de corredores que lograron marcar la diferencia en el ascenso final. Entre ellos estuvieron nombres importantes como Thymen Arensman, Mattia Gaffuri, Aleksandr Vlasov y el propio Bernal, quien respondió con solidez ante cada ataque.

Sin embargo, el triunfo quedó en manos del italiano Giulio Pellizzari, quien mostró potencia en los últimos metros para imponerse en el embalaje definitivo. Su victoria no solo le permitió celebrar en la jornada más dura, sino también adueñarse del liderato de la clasificación general, confirmando su gran momento en la competencia.

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Bernal se mete en la pelea por la general

Más allá de no quedarse con la etapa, el rendimiento de Bernal fue altamente positivo. El colombiano logró escalar posiciones en la clasificación general y ahora se ubica en el quinto lugar, a tan solo 10 segundos del líder, una diferencia mínima que mantiene abiertas sus aspiraciones en la carrera.

El corredor del equipo Ineos Grenadiers ha demostrado consistencia en un terreno que históricamente se adapta a sus condiciones, lo que alimenta la expectativa de cara a las próximas etapas. Su capacidad para sostener el ritmo en alta montaña y responder en momentos clave lo posiciona como un serio candidato a seguir escalando en la tabla.

Con varios días aún por disputarse, el Tour de los Alpes promete emociones fuertes, y Egan Bernal aparece como uno de los nombres llamados a pelear hasta el final por los primeros lugares. Su actuación en la etapa reina no solo reafirma su nivel competitivo, sino que también ilusiona al ciclismo colombiano con una nueva gran actuación en el calendario europeo.