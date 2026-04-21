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Aparecieron sin vida dos de los jóvenes que habían sido secuestrados por hombres armados en Jamundí

Las víctimas, de 19 años, fueron encontradas en una vía rural de La Betulia.

Valentina Bernal

abril 21 de 2026
12:47 p. m.
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La angustia que hace días se vivía en el corregimiento de Villa Paz, en Jamundí, se transformó en tragedia.

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Luego del secuestro de cuatro jóvenes en medio de una incursión armada, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de dos de ellos en una zona montañosa.

Hallan los cuerpos sin vida de dos jóvenes que habían sido secuestrados en Jamundí

Los cuerpos de dos jóvenes de 19 años fueron encontrados en la madrugada en el sector La Betulia, una zona rural y de difícil acceso en Jamundí.

Tras el hallazgo, los cadáveres fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Santander de Quilichao para los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con la información conocida, los cuatro jóvenes habían sido secuestrados la semana pasada en el corregimiento de Villa Paz, luego de que hombres fuertemente armados irrumpieran en el sector.

Los responsables, señalados como disidencias de las Farc, ingresaron a las viviendas, intimidaron a la comunidad y obligaron a las víctimas a salir con ellos.

¿Cómo fueron secuestrados?

El hecho ocurrió minutos después de que finalizara una reunión entre habitantes del corregimiento y delegados de la Alcaldía municipal.

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Testigos indicaron que los hombres armados llegaron en una camioneta, descendieron, realizaron grafitis en algunas viviendas y ejecutaron el secuestro de los jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 19 años. Aunque no había menores de edad entre ellos, se conoció que uno de los secuestrados aún cursaba grado 11.

Durante los días posteriores al secuestro, la guardia indígena intentó mediar para lograr la liberación de los jóvenes mediante diálogos, pero estos esfuerzos no dieron resultado.

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