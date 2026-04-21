Aclaran si fecha de pago para impuesto predial se ampliará: esta es la oficial

En las últimas horas, el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal de Cali emitió un comunicado oficial para frenar la ola de desinformación que circula en redes sociales y cadenas de mensajería instantánea.

La autoridad tributaria fue enfática al desmentir una supuesta ampliación del plazo para obtener el beneficio del pronto pago en el Impuesto Predial Unificado (IPU) de la vigencia 2026.

A través de sus canales institucionales, la Alcaldía de Cali aclaró que la fecha límite para acceder al descuento del 15% se mantiene inalterable. Según el decreto vigente, el beneficio rige únicamente hasta el próximo 30 de abril de 2026.

Cualquier información que sugiera una extensión hasta junio o meses posteriores es falsa y carece de sustento legal.

La verdadera fecha límite y el beneficio

El organismo recordó a los contribuyentes que el alivio financiero del 15% es una oportunidad diseñada para incentivar el recaudo temprano y aliviar el bolsillo de los caleños.

Al cierre de esta edición, restan menos de diez días para que los propietarios de predios en el Distrito puedan aprovechar esta reducción sobre el valor total de su factura.

"La invitación es a no dejarse engañar por noticias falsas. El cronograma tributario se cumple según lo estipulado desde el inicio del año. Quienes no realicen el pago antes del 30 de abril, perderán automáticamente el derecho al descuento", señalaron fuentes de la Subdirección de Impuestos y Rentas.

Link oficial para el pago

Para facilitar el proceso y evitar las congestiones de último minuto, Hacienda ha dispuesto múltiples alternativas tanto físicas como digitales: