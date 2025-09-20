CANAL RCN
Colombia

Ofrecen servicio gratuito de teleorientación veterinaria en Bogotá: así funciona

Con este servicio, profesionales en medicina veterinaria brindan acompañamiento sobre prevención, detección de signos de alarma y pautas de manejo básicas para promover el bienestar animal.

Lanzan campaña contra el abandono de animales de compañía en Transmilenio.
Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
10:57 a. m.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, reforzó el programa TeleVet, una herramienta virtual que ofrece orientación veterinaria gratuita para cuidadores de perros y gatos en la ciudad.

¿Cómo funciona el servicio de teleorientación veterinaria en Bogotá?

Con este servicio, profesionales en medicina veterinaria brindan acompañamiento sobre prevención, detección de signos de alarma, pautas de manejo y recomendaciones básicas para promover el bienestar animal.

Aunque no sustituye la consulta médica presencial, funciona como una guía de apoyo que facilita la atención oportuna y fomenta la tenencia responsable.

Gracias al fortalecimiento de esta estrategia, la capacidad mensual de atención pasó a 140 animales de compañía, cuyos cuidadores pueden acceder sin costo alguno al programa.

El beneficio está dirigido principalmente a ciudadanos de estratos 0, 1, 2 y 3, así como a personas en condición de vulnerabilidad o habitantes de calle.

“Con TeleVet buscamos acercar la atención veterinaria a la ciudadanía, brindando orientación oportuna que contribuya a mejorar la calidad de vida de los animales y a fortalecer la tenencia responsable en la ciudad”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Los interesados deben agendar una cita a través de la página web www.animalesbog.gov.co, en la sección Te Ayudamos, seleccionando el servicio de TeleVet y eligiendo la fecha y hora disponible.

Los requisitos incluyen ser mayor de edad, contar con acceso a internet y un correo electrónico, además de cumplir con las condiciones del programa: máximo dos citas por usuario al mes, una atención por animal y sesiones con una duración aproximada de 30 minutos.

