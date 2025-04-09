Más de dos mil cupos disponibles para esterilizaciones de animales en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, habilitó más de dos mil cupos gratuitos para animales de compañía durante el mes de septiembre en la capital.

Por esto, algunas de las recomendaciones para los interesados son que los animales se encuentren en buenas condiciones de salud y que posean ocho horas de ayuno para alimentos sólidos y tres para líquidos.

Cupos para esterilizaciones gratuitas en Bogotá

Según la Alcaldía, 500 procedimientos se realizarán en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, ubicado en la carrera 106A #67-02 en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, mientras que otros 500 se llevarán a cabo en la Universidad Nacional (Sede Bogotá: Carrera 45 #26-85, Edificio Uriel Gutiérrez).

Así mismo, los 1.000 cupos restantes estarán disponibles en diferentes jornadas móviles que recorrerán algunas localidades como: Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Fontibón, La Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, San Cristóbal, Engativá, Rafael Uribe y Los Mártires.

“Las jornadas serán gratuitas y se realizarán a través de Unidades Móviles Quirúrgicas las cuales recorrerán todas las localidades con el objetivo de atender a los animales de compañía en condición de calle y aquellos que pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3”, precisa la Alcaldía.

¿Qué hacer para acceder a estos servicios?

Los ciudadanos que se encuentren interesados deben ingresar a la página oficial https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos en donde se deberán ingresar los datos del responsable de la mascota y del animal.

Seguido de esto, las personas recibirán, por medio de mensaje de texto o correo electrónico, la información correspondiente al turno que se le haya asignado. Esta debe presentarse de manera impresa o desde el teléfono móvil.

Así mismo, los interesados también pueden acercarse a los SuperCADES: Manitas, Suba y Américas (presentando copia de cédula y recibo de servicio público de estrato 1, 2 o 3) o comunicarse a la línea fija 6 477 117.

Algunos de los requisitos que el IDPYBA menciona para acceder a estos servicios son: