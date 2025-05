¿Cómo influirá el informe de la DEA en la certificación antidrogas? Esto dice el exministro Pinzón

La DEA reveló un preocupante informe con relación a la lucha de Colombia contra el narcotráfico, pues revelaron que el 84% de la droga que fue incautada en Estados Unidos durante el 2024, era de procedencia colombiana. Esta cifra, aunque es alarmante, representa una disminución del 4% respecto al año anterior.

Además, los análisis realizados por las autoridades estadounidenses indican que la pureza del clorhidrato de cocaína aumentó del 86% registrado en 2023 al 88% en 2024. Todo esto sumado a que Colombia se ha convertido en el principal proveedor de cocaína para los grupos narcotraficantes que operan en México.

Juan Carlos Pinzón y la lectura de este informe

Noticias RCN habló con Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y otrora embajador de Colombia en Estados Unidos, quien analizó estos datos tachándolos de entrada como "una desgracia para el país".

Según Pinzón, la operación de los narcotraficantes en Colombia tiene afectaciones directas en la economía lícita, pues el dinero que produce aumenta los casos de violencia y delincuencia contra la ciudadanía en general.

Además, señala que esta cifra se debe a las políticas del Gobierno Nacional, denunciando falta de contundencia contra los grupos militares, debilitamiento de las Fuerzas Militares y menor capacidad en la rama judicial del país.

¿Cómo afectará este informe en la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas?

Un asunto que ha venido preocupando es el de la certificación de Colombia como un país aliado en la lucha contra las drogas por parte de Estados Unidos. El aumento de cultivos de hoja de coca según un informe de la ONU, sumado a este de la DEA, prenden las alarmas.

Para Pinzón, este informe seguramente juegue en contra de la descertificación. "Veo que Colombia no está haciendo la tarea, no está ejerciendo la diplomacia, no aparece en Washington para realmente articularse y mostrar la determinación".

"Colombia no está haciendo lo suficiente, el gobierno del presidente Petro no está haciendo lo suficiente y el resultado puede resultar en una posible desertificación y las consecuencias pueden ser graves, quitar fondos, imponer aranceles, quitar visas, todavía no se sabe", manifestó.