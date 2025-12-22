Red criminal cazaba conductores, los encañonaba y les robaba carros de lujo en Bogotá: así los descubrieron

Durante dos años, investigadores siguieron de manera silenciosa los movimientos de una organización delincuencial dedicada al hurto violento de vehículos de alta gama y automotores vinculados a plataformas digitales en Bogotá.

El trabajo permitió identificar a 12 personas de nacionalidad colombiana que, según las autoridades, conformaban una estructura criminal organizada, con roles definidos y presencia en varias zonas de la ciudad.

El grupo actuaba de manera reiterada y bajo diferentes modalidades, afectando a conductores de aplicaciones y a ciudadanos que estacionaban sus vehículos cerca de sus viviendas.

Así operaban 'Los Puma', quienes cazaban conductores y robaban carros de lujo en Bogotá

Las pesquisas permitieron establecer que esta organización delincuencial operaba principalmente en las localidades de Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba.

Una de sus modalidades más frecuentes consistía en solicitar vehículos de servicio por medio de distintas aplicaciones de transporte.

Una vez el conductor recogía a los supuestos pasajeros y el recorrido avanzaba, los delincuentes sacaban armas de fuego y mediante amenazas obligaban a las víctimas a entregar el vehículo.

Tras consumar el hurto, los conductores eran abandonados en sectores alejados, mientras los integrantes del grupo huían con los automotores.

'Los Puma' también robaban vehículos estacionados frente a las viviendas

En otros casos, los investigadores determinaron que los delincuentes aprovechaban momentos de vulnerabilidad cuando los ciudadanos dejaban estacionados sus vehículos frente a sus residencias.

En estos situaciones, actuaban en grupo y mediante atraco y violencia física despojaban a los propietarios de los automotores.

Luego de cometer los robos, los vehículos eran trasladados a garajes ubicados en las viviendas de algunos de los integrantes de la organización o llevados a parqueaderos de distintos centros comerciales. Allí permanecían ocultos mientras se definía su destino.

Las investigaciones también permitieron establecer que, en varias ocasiones, los automotores hurtados eran desguazados. En otros casos, eran ofrecidos a través de redes sociales a precios inferiores a los del mercado, utilizando placas y licencias falsas para facilitar su comercialización.

¿Quiénes operaban dentro de la banda?

Dentro de los capturados se encuentran alias Nicky, señalado de ser quien intimidaba directamente a las víctimas con armas de fuego durante los asaltos; alias Paula, quien tenía como función solicitar los servicios de transporte por plataforma para atraer a los conductores, y alias Celeita, quien se encargaba de conducir los vehículos robados gracias a su destreza al volante.

Alias Celeita registraba una medida de detención domiciliaria por el delito de hurto en el año 2024 y cuenta con tres condenas vigentes por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.