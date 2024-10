Ministro de Defensa dice que "no hay ningún software Pegasus registrado" en los organismos de inteligencia

Iván Velásquez, el ministro de Defensa, se pronunció respecto a la denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro sobre una presunta compra de Pegasus, un software espía de fabricación israelita. El jefe de cartera aseguró que no hay registro de rubros destinados a la compra de dicho sistema, pero destacó que sí habría evidencia de que fue usado.

“En la revisión efectuada no hay ningún rubro que se hubiere destinado para la adquisición del software Pegasus, en los inventarios de los organismos de inteligencia no hay ningún software Pegasus registrado. Pero estamos ante la realidad; hubo un Pegasus que de acuerdo a lo que conocemos tenía que haber sido renovada la licencia”, aseguró el ministro.

Tras una reunión de una comisión reservada sobre el software mencionado, el jefe de cartera aseguró que no hay registro de la compra ni tampoco existe rastro del uso de este tipo de inteligencia.

Asimismo, el jefe de cartera resaltó que el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha dado autorización de hacer la mencionada renovación de la compra de Pegasus.

Fiscalía enviará una misión hacia Israel para investigar la compra de Pegasus

Por otro lado, el ministro Velásquez resaltó que la Fiscalía General de la Nación enviará una comisión de investigación a Israel para hacer las investigaciones necesarias respecto a la presunta compra de Pegasus.

Esto a pesar de que Colombia rompió relaciones con Israel debido a la extensa guerra que el Estado israelí ha desatado sobre el territorio de Gaza.

“En la búsqueda de la cooperación en la investigación para lo que no es necesario precisamente que existan relaciones diplomáticas o no. Es decir, la ruptura de relaciones, como nos encontramos ahora, no impide, como no impidió a la inteligencia financiera de Israel colaborar con la inteligencia financiera de Colombia”, aseguró Velásquez.

Procuradura dice que no hay rastro sobre la supuesta compra de 'Pegasus'

La saliente procuradora general, Margarita Cabello, aseguró durante una rueda de prensa que no hay rastros que respalden la supuesta compra del software Pegasus.

“No existe orden del presidente de la República para comprar ese programa, no existe evidencia de gastos reservados para la compra del programa”, aseguró Cabello.