CANAL RCN
Colombia Video

Comunidades del Chocó se encuentra confinadas por las lluvias y la comida empieza a escasear

La infraestructura local también se ha visto afectada, incluyendo vías de acceso a zonas rurales, colegios y centros de salud.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
12:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Si en Córdoba llueve, en el departamento del Chocó no escampa. Sus habitantes se enfrentan a una situación crítica por cuenta de las lluvias que trajo consigo el frente frío que viaja desde el norte del continente y ha causado estragos también en Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

En Acandí, por ejemplo, se han generado numerosas emergencias debido a que los ríos que atraviesan el municipio se desbordaron con las lluvias.

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe
RELACIONADO

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe

Cientos de familias se encuentran incomunicadas y sus alimentos empiezan a escasear. En la región, incluso, ha llegado a hablarse de confinamiento por las lluvias, por lo que crece el llamado urgente a que el Gobierno envíe ayuda humanitaria y se encargue de que llegue a las zonas rurales.

“Hay muchos campesinos en la vereda que no pueden ni bajar al pueblo ni uno puede subirles, por ejemplo, lo que son víveres o la comida”, advirtió en diálogo con Noticias RCN Eimar Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Batallita.

Habitantes del Chocó dejaron de tener acceso a agua potable, educación y atención en salud:

La emergencia generada por las lluvias en Chocó, que el Gobierno Nacional incluyó entre los departamentos en situación crítica en su decreto de emergencia económica, también ha afectado la infraestructura local.

En Acandí el acueducto se ha visto afectado, dejando a varias comunidades sin agua potable, y también se registran daños en las carreteras, colegios y centros de salud.

Nuevo frente frío en el Caribe colombiano: Ideam explica que pasará en Córdoba y Antioquia
RELACIONADO

Nuevo frente frío en el Caribe colombiano: Ideam explica que pasará en Córdoba y Antioquia

De acuerdo con Eusebio Asprilla, presidente del concejo local de Peñalosa, “los niños que vienen de la zona rural al colegio han dejado de asistir, lo mismo los profesores que van a dar clases en las zonas rurales, porque la vía está intransitable”.

En respuesta, las comunidades del Chocó mantienen su llamado de urgencia ante el Gobierno y las organizaciones que han llevado ayudas a Córdoba, entendiendo que no solo se encuentran incomunicados, sino también sin acceso a alimentos, agua potable, educación y sus lugares de trabajo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Acueducto de Bogotá

¡Pilas con los falsos funcionarios! Acueducto de Bogotá alertó por estafas en viviendas

Temblor en Colombia

Tembló continuamente en varias zonas de Colombia hoy 25 de febrero de 2026: atento al reporte

Lluvias En Colombia

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe

Otras Noticias

Donald Trump

Primer discurso de Estado de la Nación de Trump en su segundo mandato estuvo cargado de guiños a su política antinmigración

El republicano habló de los “peligros” de importar culturas sin restricciones e hizo un llamado a endurecer las medidas contra los estados que se nieguen a obedecer sus políticas antinmigrantes.

Artistas

Jhonny Rivera tomó sorpresiva decisión con sus propiedades tras casarse con Jenny López

El artista, tras algunos comentarios de los internautas, explicó lo sucedido en un 'en vivo'.

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó

Radamel Falcao García

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

Finanzas personales

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK