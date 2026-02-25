Comunidades del Chocó se encuentra confinadas por las lluvias y la comida empieza a escasear

Si en Córdoba llueve, en el departamento del Chocó no escampa. Sus habitantes se enfrentan a una situación crítica por cuenta de las lluvias que trajo consigo el frente frío que viaja desde el norte del continente y ha causado estragos también en Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.

En Acandí, por ejemplo, se han generado numerosas emergencias debido a que los ríos que atraviesan el municipio se desbordaron con las lluvias.

Cientos de familias se encuentran incomunicadas y sus alimentos empiezan a escasear. En la región, incluso, ha llegado a hablarse de confinamiento por las lluvias, por lo que crece el llamado urgente a que el Gobierno envíe ayuda humanitaria y se encargue de que llegue a las zonas rurales.

“Hay muchos campesinos en la vereda que no pueden ni bajar al pueblo ni uno puede subirles, por ejemplo, lo que son víveres o la comida”, advirtió en diálogo con Noticias RCN Eimar Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Batallita.

Habitantes del Chocó dejaron de tener acceso a agua potable, educación y atención en salud:

La emergencia generada por las lluvias en Chocó, que el Gobierno Nacional incluyó entre los departamentos en situación crítica en su decreto de emergencia económica, también ha afectado la infraestructura local.

En Acandí el acueducto se ha visto afectado, dejando a varias comunidades sin agua potable, y también se registran daños en las carreteras, colegios y centros de salud.

De acuerdo con Eusebio Asprilla, presidente del concejo local de Peñalosa, “los niños que vienen de la zona rural al colegio han dejado de asistir, lo mismo los profesores que van a dar clases en las zonas rurales, porque la vía está intransitable”.

En respuesta, las comunidades del Chocó mantienen su llamado de urgencia ante el Gobierno y las organizaciones que han llevado ayudas a Córdoba, entendiendo que no solo se encuentran incomunicados, sino también sin acceso a alimentos, agua potable, educación y sus lugares de trabajo.