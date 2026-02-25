"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

El debate sobre la posible presencia de Radamel Falcao García en el Mundial de 2026 volvió a instalarse con fuerza en el entorno de la Selección Colombia. El nombre del histórico delantero ha tomado impulso en las últimas semanas como una opción real para vivir su “último baile” con la camiseta tricolor, y fue el propio seleccionador quien se encargó de referirse al tema.

En entrevista con el Diario AS, el entrenador de la Selección, Néstor Lorenzo, habló con franqueza sobre el presente y las posibilidades del goleador samario de cara a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2026 en Norteamérica.

Sin promesas, pero con la puerta abierta

Consultado directamente sobre si le había prometido un lugar en la lista definitiva, Lorenzo fue contundente. “¿Crees que es cierto? No le puedo prometer. A Falcao lo amo, lo adoro, ojalá esté compitiendo y compita con los que están en su posición por un puesto. Trato de ser justo en todo sentido, nunca le hago una promesa a nadie”, afirmó el estratega.

El mensaje deja claro que, más allá del respeto y la admiración que existe por la trayectoria del máximo goleador histórico de la Selección, no habrá privilegios. Lorenzo enfatizó que el delantero deberá competir en igualdad de condiciones con los demás atacantes que atraviesan un buen momento.

“Ojalá vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya bien y que ponga en aprietos la decisión con los otros delanteros que están bien”, agregó el técnico, dejando entrever que la decisión final dependerá estrictamente del rendimiento y la actualidad futbolística.

Competencia abierta rumbo a 2026

El seleccionador también fue interrogado sobre la posibilidad de convocar futbolistas que no hayan estado en el proceso reciente. En ese punto, marcó una línea clara: “Un jugador no entra a la Selección y juega un Mundial de una. Los que han hecho parte del proceso los conocemos y nos conocen. La Selección está abierta”.

Si bien reconoció que existen entre 35 y 40 jugadores que están más cerca en la consideración, evitó hablar de números cerrados. “Nunca digo números, dejo la puerta abierta. Todos están peleando por los cupos. Puede haber algún ‘tapado’ que la rompa y nos ponga en aprietos. Ninguno tiene el puesto asegurado y ninguno está afuera ni adentro”, explicó.

Así, la posibilidad de ver a Falcao en el Mundial 2026 no es una promesa ni una utopía. Es, como dejó claro Lorenzo, una cuestión de rendimiento, competencia y actualidad. El camino está abierto, pero el lugar deberá ganárselo en la cancha.